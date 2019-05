Après Buenos-Aires l'an dernier, Charlotte Gaillard-Dubost s'envolera à la fin de cette semaine en direction du Pays du soleil levant pour plancher sur le thème: "L'économie de l'imagination pour construire un futur durable."

Sélectionnée pour figurer parmi les six cents entrepreneurs (dont 39 Français) qui représenteront les vingt pays du G20, Charlotte Gaillard-Dubost apportera sa contribution à ce travail collectif qui aura pour objectif d'apporter des solutions et recommandations concrètes. "Nous réfléchirons à comment développer l'entreprenariat, la croissance et l'emploi dans chacun de nos pays respectifs et comment développer une société durable", explique-t-elle.

Des propositions remises aux chefs d'Etats

Car, à l'issue de cette rencontre, ces propositions concrètes seront remises par chacune des délégations aux gouvernements des pays du G20 en vue du sommet politique d’Osaka qui se déroulera les 28 et 29 juin en présence des différents chefs d'Etats. Un thème -qui sera débattu lors de ce rendez-vous politique mondial- en phase avec les priorités du gouvernement japonais et les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Fière et enthousiaste, Charlotte Gaillard-Dubost se dit donc impatiente de renouveler cette expérience qu'elle a trouvé l'an dernier "unique et enrichissante". Une participation d'autant plus importante qu'un tel événement permettra à la Toulonnaise de rencontrer d'autres entrepreneurs du monde entier et de "prendre de l'inspiration".

A noter que son entreprise de puériculture en ligne Berceaumagique.com a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 6,8 millions d'euros pour 160.000 commandes, dont 20% des ventes hors de France. Un marché que la dirigeante compte développer davantage.