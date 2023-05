"Une récession rapide est à prévoir aux États-Unis": ce qu'il faut retenir des prévisions d'un économiste au Monaco Economic Broad pour l'année 2023

Lors d’une conférence organisée par le Monaco Economic Board, l’expert en prévision économique, Christophe Barraud, a partagé sa vision pour le second trimestre et le reste de l’année 2023. Voici ce que l’on peut retenir de ses perspectives pas des plus optimistes.

Ralentissement de la croissance

"Le ralentissement de la croissance mondiale se poursuit pour 2023." Alors que la croissance s’évaluait à près de 6% en 2021, de 3% en 2022, elle se rapprochera à peine de 2,5% en 2023. En chute, donc, sauf pour la Chine qui vise, elle, les 5,8% pour la fin d’année. Cette phase de ralentissement sera, selon l’économiste, beaucoup plus marquée aux États-Unis.

Les États-Unis dans le rouge

"Les États-Unis vont vivre une récession assez rapidement." Les dépenses de consommation ralentissent et "seront potentiellement négatives fin 2023". Jusque-là, la consommation des Américains était maintenue grâce à des facteurs transitoires à savoir une météo favorable, des mesures fiscales et des crédits d’impôts positifs. "Des facteurs non soutenables, voués à disparaître. De plus, on note une explosion du crédit lié aux cartes bancaires, détaille Christophe Barraud. Ce qui ne s’est pas vu depuis vingt ans."

La consommation est ainsi arrivée au maximum de sa capacité. Et face à cela, un taux d’intérêt qui grimpe au-delà de 20%.

Récession en vue

Ce contexte annonce un début de crise financière "sans compter qu’un choc négatif sur les ménages est à prévoir" aux États-Unis. Jusqu’ici, ces derniers ne payaient plus les remboursements des prêts étudiants. "Vraisemblablement d’ici au 30 juin, un verdict de la cour suprême annulera cette option."

Parallèlement, les conditions des crédits se durcissent. "Au bout du processus, inévitablement, la récession." Autre indicateur qui va dans le sens de cette prévision : le secteur manufacturier pour lequel on enregistre un indice négatif d’activité.

Fuite des dépôts

Autre constat, le moral des ménages qui se dégrade sur la vision du futur. "Il s’agit d’un niveau que l’on n’avait pas observé depuis 2001." Cet environnement est amplifié par ce qui se passe sur le secteur financier : une fuite des dépôts est à noter aux États-Unis. "Le cash est retiré des banques pour investir sur le monétaire du fait d’une rémunération meilleure."

Comment enrayer cette fuite? En remontant les taux. "Mais cela n’est pas prévu aux États-Unis. Et vendre des actifs serait à perte pour les banques. Les petites et les moyennes sont peu couvertes par les taux d’intérêt. L’épisode la Silicon Valley Bank risque de se reproduire." Les prévisions sont pessimistes donc. Et avec le relèvement du plafond de la dette, le paysage s’avère complexe aux États-Unis. "On devrait avoir une récession d’ici la fin de l’année, conclut Christophe Barraud, et elle pourrait être plus brutale et longue que le marché ne l’anticipe."

Christophe Barraud est confiant pour la Chine. Photo Monaco Economic Board.

Pourquoi la Chine se démarque-t-elle ? Pour l’économiste Christophe Barraud, le rebond en Chine s’explique par trois points : le relâchement des mesures de restriction liées au Covid, après tout le monde, la normalisation du marché immobilier et la forte volonté des autorités d’atteindre un minimum de croissance via une nouvelle politique fiscale. Épargne encore importante Le rebond significatif, bien marqué dès le premier semestre en 2023 et lié à la fin des restrictions sanitaires, se retrouve essentiellement dans le domaine du tourisme et le secteur des services. Et avec elle, vient naturellement une hausse des dépenses de consommation. Fin avril, elles étaient à plus de 130% par rapport à l’an dernier, la vente aux détails, elle, à plus 10%. "Et il reste du potentiel, puisque les Chinois ont beaucoup épargné. Le taux d’épargne s’élevant à 33%, alors que la moyenne historique est de 17%. Nous recensons entre 750 et 900 milliards d’épargnes accumulées pendant le Covid." Christophe Barraud estime même que la consommation en Chine sera encore plus soutenue que les chiffres annoncés. Autre rebond lié à la fin des mesures, celui de l’activité du transport. L’évolution du trafic aérien a nettement augmenté : ces derniers jours, l’activité était chiffrée à plus de... 250%. L’autre bonne nouvelle pour l’Empire du Milieu, son marché immobilier qui devrait monter en puissance au fil des mois. Aujourd’hui, les prix ne baissent plus en Chine. "Dans le même temps, les ventes décollent. Ce que la Chine ne connaissait plus depuis un an et demi." En 2022, les promoteurs ont en outre rencontré d’énormes difficultés de financement. "Les autorités en ont pris conscience et, entre novembre et décembre, elles ont facilité le financement en proposant une nouvelle politique fiscale." Le budget consacré est hors norme cette année "si bien que les conséquences s’observent dès aujourd’hui". Une inflation inférieure à 1% Enfin, avec une inflation de moins de 1% depuis treize mois, le gouvernement central a la grande liberté de baisser les taux d’intérêt, d’injecter des liquidités et de diminuer le montant des réserves obligatoires des banques. "Ce choc de crédit positif est un véritable indicateur de croissance. La Chine devrait atteindre sans difficulté le taux de 5,8 % cette année."