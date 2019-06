Une ONG azuréenne veut lancer un "poisson-drone" nommé "Fishy" pour aspirer le plastique déversé en mer

C’est un poisson un peu particulier qui aimerait prendre la mer. "Fishy" est le fruit des élucubrations de plusieurs ingénieurs réunis au sein de l’Organisation mondiale pour l’environnement (OMPE), Ong villeneuvoise qui milite depuis sa création en 2013 pour la protection de la planète par la création de technologies innovantes. Vaste projet, piloté par Emmanuel Gil.

Déplastiquer la mer

La quantité de plastiques déversée en mer serait égale à 3 à 5 fois la surface de la France, sur 80 mètres de profondeur.

"Les forces de Coriolis - tourbillon que fait l’eau, dans un évier par exemple, ndlr - engendrent la création de vortex - siphons géants positionnés aux hémisphères, ndlr- qui agglomèrent les déchets évacués dans les mers et océans".

Une pollution catastrophique, en partie due à "40 ans de retard sur la prise de conscience écologique", se désole Emmanuel Gil, pourtant, loin d’être résigné!

Il s’est entouré de brillants ingénieurs dont Raoul Parienti (habitué du Lépine et ancien professeur de mathématiques à l’Université de Sophia Antipolis), qui est le conseiller scientifique de l’Ong.

Le projet, en études depuis six ans, est de positionner sur chaque vortex, vingt-six barges équipées chacune de cent "fishy", sorte de drone marin capable de descendre à 80 mètres de profondeur, et dont la batterie se recharge à l’intérieur de la barge, elle-même alimentée à l’énergie solaire. "Fishy" va aspirer les plastiques et les déposer dans la soute de la barge prévue à cet effet.

Chaque barge est suivie par des systèmes satellites et repérée et dirigée par un écran de contrôle géant placé au siège de l’OMPE. Tous les drones sont guidés par leur barge grâce à des radars et sonars. Une fois qu’une zone de travail est terminée, la barge rappelle ses drones dans la soute et part sur une nouvelle zone de travail.

250.000 euros le poisson

"Tout est fait en interne, explique Emmanuel Gil, nous souhaitons maintenant réaliser le prototypage et essayons de toucher des investisseurs d’ici ou d’ailleurs, pour réunir a minima 250.000 euros, pour le premier "fischy". Ensuite, avec une fabrication en série, chaque drone pourrait revenir à 75 -100.000 euros.



Déjà approchés par de gros poissons, l’Ong est confiante et croit en la concrétisation de son innovation, "Evidemment, nous aimerions un élan de type Notre-Dame de Paris, au vu de l’urgence pour environnementale. Même si, concède Emmanuel Gil, avec ce procédé, il faudra 15 ans pour déplastiquer l'ensemble de ces zones."

Au total le coût du projet serait de 50 millions d'euros et créerait plus de 15.000 emplois directs et indirects. Si tout se passe bien, le premier drone pourrait voir le jour d’ici deux ans.

Ompe, dont le leitmotiv est "Et si on inventait ensemble le monde de demain" a besoin de mécènes, parce qu’il faut toujours des fonds pour financer l’innovation, en l’occurrence, pour que petit "fishy" devienne grand.

Avis de recherche

Ompe recherche des ingénieurs, brillants et disponibles, inventifs, avec une âme marine et soucieuse de l'environnement (ou pas d'ailleurs) pour travailler bénévolement sur ce projet. Si vous avez le profil, faites-le savoir par contact@ompe.org