Une nouvelle succursale au parc des Bréguières pour le logisticien pharmaceutique Eurotranspharma

Sonia Guieu, la responsable de l’agence Eurotranspharma du Parc des Bréguières aux Arcs-sur-Argens, a hâte. D’ici cet été, cette succursale du logisticien de l’industrie pharmaceutique sera installée juste en face de son site actuel, dans des locaux beaucoup plus grands. Il était temps.

Depuis trois ans cette filiale du groupe français Walden qui détient notamment Relais Colis voit son activité augmenter annuellement de 30%. Parmi les dix-neuf sites de l’Hexagone, celui des Arcs est stratégique. C’est d’ici que sont livrés, chaque jour, pharmacies hôpitaux, grossistes en produits de santé, et même particuliers, dans tout le Var et les Alpes-Maritimes.

Trente camions sont chargés quotidiennement pour assurer cet approvisionnement parfois vital. "Mais les normes se durcissent et aujourd’hui, tous les produits doivent être conservés en température dirigée", précise la dirigeante pour expliquer le déménagement tant attendu.

À quelques mètres de là, le Groupe Barjane, aménageur du parc de 200.000m² depuis 2007, a démarré en septembre la construction de nouveaux locaux, plus grands et plus adaptés. "On est dans le cas de figure que nous préférons ; accompagner nos clients au fil de leur croissance", explique Léo Barlatier, cofondateur et codirigeant de Barjane qui totalise aujourd’hui 620.000m² de surfaces construites en France et au Royaume-Uni, à usage industriel et logistique pour 50M€ de chiffre d’affaires.

Pratiquement au complet

Avec ce nouveau bâtiment de 2.269m², le parc d’activité des Bréguières qui accueille des poids lourds comme Lidl ou La Poste, sera quasiment complet. Eurotranspharma en occupera 1.500m², dotés d’une vingtaine de portes au total, et surtout d’une isolation et d’une puissance électrique adaptées au besoin de température maîtrisée.

"Nous disposons actuellement de 160m² entre 5 et 25°, 25m² entre 2 et 8°, alors que tout le nouveau bâtiment sera à une température située entre 15 et 25° et comprendra une chambre froide de 110m²", souligne Sonia Guieu à la tête d’une équipe de 42 personnes, sous-traitants et intérimaires compris, qui souhaitait rester sur le parc des Bréguières, "pour sa position centrale mais aussi pour le service rendu".

Barjane qui voudrait faire de ce site son modèle duplicable, notamment dans les Bouches-du-Rhône à Ensuès-la-Redonne dispose sur place de douze salariés qui assurent en permanence l’entretien des parties communes et peuvent aussi intervenir chez les clients, à la demande, pour dépanner ou réparer.

La location des espaces construits et ces prestations assurent les recettes qui permettent de rembourser les prêts bancaires nécessaires à l’aménagement.

"Il faut compter vingt ans pour amortir un investissement comme celui-là", estime Léo Barlatier qui n’a eu, depuis 2007, qu’à faire face à deux départs, celui de la société Bestway dont le développement a entraîné des besoins en surfaces trop importants ou encore Petit Forestier. "Nous avons encore un projet de bâtiment à l’entrée, et nous prospectons pour sa commercialisation, tout comme pour les 700 m² restants dans l’entrepôt qu’occupera Eurotranspharma. "

Barjane annoncera bientôt également le nom du nouvel occupant des locaux que le logisticien de produits de santé va abandonner lorsqu’il déménagera. Avec ses multiples labels et certifications, mais aussi ses 22mégawatts crête de puissance solaire installées, le parc des Bréguières n’a visiblement pas de mal à attirer de nouveaux occupants.