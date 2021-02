Une nouvelle source d’énergie pour le groupe ACTI à la Seyne-sur-Mer

Romuald Seillier, le président fondateur d'ACTI Group il y a vingt ans entend aussi diversifier son savoir-faire et se tourner vers les énergies nouvelles. Si Chantier Bretagne Sud est déjà une entreprise reconnue dans l'ingénierie de pointe pour produire des éoliennes, drones et navires à propulsion électrique, la société Guinard Energies Nouvelles conçoit et réalise des hydroliennes de hautes performances dédiées au milieu marin et fluvial.



L'objectif d’ACTI est de développer des synergies entre ses nouvelles entités bretonnes et d'amorcer ce virage environnemental en développant notamment des bateaux à propulsion électrique et hydrogène.

Des hydroliennes pour de l’électricité verte

Fondée à Brest en 2008, la société Guinard Energies Nouvelles (5 collaborateurs) a mené ces dernières années un long travail de R&D, certifié par la Direction générale de l'armement technique hydrodynamique, avant d'aboutir à un design optimal d'hydroliennes, de petites et moyennes puissances – les plus avancées du marché du fluvial et marin.



Destinées à l'autoconsommation et l'électrification des zones non interconnectées, ces hydroliennes, couplées avec des batteries et d'autres sources d'énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien...), permettent d'offrir un réseau électrique autonome. Plusieurs d'entre elles ont déjà été installées en Afrique, Amérique du Sud et en Europe.



Guinard Energies Nouvelles a d’ailleurs installé des systèmes à Madagascar pour l’alimentation d’un village à partir d’une hydrolienne et de panneaux solaires ; dans le Morbihan en ria d’Etel (fleuve côtier) où une hydrolienne hybride – la première raccordée au réseau en France –, a été immergée et testée, ainsi que sur le moulin de Pen Castel.



Des projets à plus long terme visent à équiper tous les moulins en France de ces hydroliennes pour produire de l'électricité, ainsi qu'en Guyane et dans le nord du Brésil. Guinard Energies Nouvelles propose aussi de l'étude et de l'installation d'autres solutions de production d'énergies renouvelables (solaire photovoltaïque et petit éolien).

Ainsi, après avoir célébré ses vingt ans en 2020, le groupe ACTI s'est offert une nouvelle « source d'énergie ». La holding (20 ME de CA en 2020 avec pour objectif 25 ME en 2021) compte désormais près de 300 salariés. En cours d'installation dans son nouveau bâtiment qu'elle a fait construire (4.000 m2 à l'entrée d'Ollioules), elle signe un beau retour de l'industrie à La Seyne.