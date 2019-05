Une nouvelle présidente pour le réseau Les Premières Sud

Christine Bord Le Tallec succède à Marie-Claude Gleize à la présidence de Premières Sud. Le réseau qui soutient les femmes et les équipes mixtes (au moins une femme dans l’équipe de direction) dans la création et le développement de leur entreprise a ouvert deux antennes (à Nice et Arles) l’an dernier. La nouvelle présidente qui est depuis 2016 déléguée régionale pour la Région Sud du Groupe La Poste s’est fixée comme mission de s’engager encore davantage au bénéfice de la mixité, de l’entrepreneuriat et de l’innovation. L’an dernier, Premières Sud a pris 1.770 premiers contacts auprès de porteuses de projet, accompagné 560 projets, soit 5.972 heures d’accompagnement individuel. 153 emplois ont été créés.

Le réseau Les Premières est constitué d'incubateurs régionaux installés en France métropolitaine, dans les DOM TOM mais également à l'international. Premières Sud regroupe les antennes d'Aix-Marseille, Nice et Arles.