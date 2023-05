Une nouvelle directrice à la BFI de la Banque Postale

La Banque de Financement et d’Investissement (BFI) de La Banque Postale est au service des entreprises, du secteur public local et des institutionnels. C’est un pôle métier à part entière de La Banque Postale, filiale du groupe La Poste et de la Caisse des Dépôts, et membre du pôle financier public.

La BFI Méditerranée compte 51 collaborateurs répartis sur trois directions territoriales et 13 départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Languedoc-Roussillon et de la Corse. C'est ce territoire qui est confié à Martine Thouverez, diplômée de l’ISG Paris en 1994, qui a débuté sa carrière au contrôle de gestion de la banque NEUFLIZE-OBC. En 2007, elle intègre la

Banque PALATINE de Lyon sur des fonctions de chargée d’affaires puis manager. Elle entre à La Banque Postale en 2015 et prend la direction du Centre d’affaires (dédié aux entreprises et institutionnels) de Lyon pour les départements 42-69-01-26-07. En 2021, elle devient directrice commerciale Centre Est – Marché des entreprises et Institutionnels. La voici donc à la tête de la BFI Méditerranée. Elle succède à Stéphane Alessandroni. Quels objectifs?

Doubler ses parts de marché à l'horizon 2025

Partenaire bancaire de référence pour les acteurs publics (premier prêteur bancaire des collectivités locales et des hôpitaux depuis 2015), la BFI souhaite devenir un associé majeur des entreprises françaises en visant notamment un doublement de ses parts de marché PME-ETI d’ici 2025. L’engagement de citoyenneté de La Banque Postale permet notamment d’accompagner les clients en matière d’action sociale et sur les financements verts. La Banque Postale veut incarner le rôle de leader de la finance à impact dans l’accompagnement de la transition juste de ses clients comme en témoigne par exemple le financement vert de 20 millions d’euros de la station d’épuration de Cagnes-sur-Mer (première station d’épuration à énergie positive de France avec une

production d’énergie supérieure à sa consommation).

Accompagner la transition écologique

Son ambition est également d’accompagner ses clients entreprises dans le financement de leur transition écologique et aussi d’être source de conseils en association avec les filiales du groupe comme CARBO, SOBRE, EDE, etc.

Une feuille de route chargée pour la nouvelle directrice régionale, Martine Thouverez, prête à s'investir dans ce nouveau rôle.