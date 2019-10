Une intelligence artificielle raisonnée avec DayOne

Cette rencontre a été aussi discrète qu’intelligente. Entre le Sporting d’Été et le Monte-Carlo Bay, entrepreneurs, intellectuels, scientifiques, dirigeants de grandes entreprises internationales, de PME et de start-up, se sont retrouvés afin d’échanger leurs expériences et leurs visions sur les nouvelles technologies. Une révolution numérique qui a chamboulé brutalement et définitivement les entreprises, tant d’un point social, entrepreneurial que sociétal.

L’humain comme objectif unique

Mercredi et jeudi, une centaine d’intervenants, répartis en plénières ou en ateliers thématiques, ont débattu autour de trois axes principaux : l’avenir du travail, la santé et les villes et territoires. L’ambition est pour le moins grande : « forger une vision inclusive du monde digital de demain, en conservant l’humain comme objectif unique. »

Day One s’est donc logiquement associé à la Fondation INRC, une structure qui veut relever le défi, entre grands groupes économiques, de placer les relations entre les hommes et les femmes au cœur de la logique d’entreprise ; une relation à la fois responsable, durable et inscrite dans une ambition d’excellence.

Par ailleurs, le bien connu Monaco e-healthworld et partenaire de la manifestation, avec le Technion, a apporté son savoir-faire et son réseau autour des problématiques liées à la santé connectée. « Quand on apprend que du darknet peut être récupéré d’un dossier médical pour la modique somme de 50 euros, il est indispensable de mesurer les dangers pour savoir les contrer », explique le docteur Charles Nahmanovici, fondateur d’e-healthworld, au sortir d’une des conférences organisées jeudi au Monte-Carlo Bay. Lui a notamment invité le professeur Arnon afek, directeur général associé du Sheba Medical Center, qui est venu parler de l’hôpital connecté.

La veille, Najat Vallaud Belkacem, ancienne Ministre des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche fut invitée par l’animatrice Leïla Gandhi à monter sur la scène de la salle des Étoiles du Sporting d’Été.