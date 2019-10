Une femme à la présidence du Conseil économique varois

C'est une femme qui préside le Conseil économique varois. Fabienne Joly, élue en mars à la chambre d'agriculture du Var, pilote désormais le CEV qui a pour missions de faciliter l’échange d’informations entre ses membres; de rechercher l'harmonisation de leurs politiques quant aux secteurs socio-économiques qu'ils représentent; d’être une instance de gouvernance économique représentative des intérêts des entreprises varoises.

Les vice-présidences sont tenues par Jacques Bianchi, président de la chambre de commerce et d'industrie du Var, et Roland Rolfo, président de la délégation du Var de la chambre des métiers et de l'artisanat de région Provence-Côte d'Azur.