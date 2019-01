Une exposition de voitures anciennes dès 2020 au salon Top Marques ?

RELIRE Le salon Top Marques veut devenir "le temple du supercar et de l'hypercar" et augmente ses prix d'entrée pour le public

Au-delà des nouvelles technologies et la possible présentation de véhicules propulsés par air comprimé ou grâce à de l’eau salée, les équipes de Salim Zeghdar réfléchissent à la création d’un département et un espace "voitures anciennes pour 2020".

Une idée née d’un constat: "On compte énormément de collectionneurs de voitures anciennes chez les propriétaires de supercars et hypercars."

Des discussions sont également en cours pour la tenue prochaine de ventes aux enchères automobiles lors de Top Marques.

Top Marques qui, en 2020, pourrait à nouveau revenir en avril selon les réservations actuelles du Grimaldi Forum.