Une chômeuse se distingue avec une alcoolémie de 0,94 mg/l

Il ne faut surtout pas calquer cette affaire d’ivresse au volant sur la journée type du demandeur d’emploi efficace. Il s’agit d’une jeune femme de 32 ans.

Auparavant commerciale, elle pointe aujourd’hui à Pôle emploi. Ce n’est pas tâche facile de combiner à ce niveau vie saine, motivation sans faille et stratégie efficace ! Alors, pour enrayer la procrastination engendrée par le chômage et autres tracas habituels liés à la recherche d’un job sérieux et durable, cette Française a tenté une immersion dans le faste des nuits monégasques.

Prise dans l’ambiance festive, elle n’a pas su boire avec modération. Enivrée dans un premier temps avec du vin rosé à Fontvieille, la trentenaire est venue peaufiner son alcoolisation à un degré supérieur à La Rascasse.

Vers 1h du matin, l’intéressée estime raisonnablement qu’il faut rejoindre son domicile. Pas de problème, pense-t-elle : il lui suffit de récupérer son véhicule stationné un peu plus loin sur la route de la Piscine. Initiative malheureuse ! Les policiers veillent à pareille heure très matinale afin de traquer les conducteurs ayant trop abusé de boissons.

Déjà condamnée en 2016

Quelques mètres sur le bitume et l’intéressée se fait contrôler. Le taux de 0,94 mg/l démontre l’incapacité à prendre le volant (à partir de 0,40 mg/l c’est un délit). « Vous avez déjà été condamnée pour la même infraction en 2016 », souligne le président Jérôme Fougeras Lavergnolle (1) avant de ponctuer l’instruction.

La phrase n’est pas passée inaperçue du côté du premier substitut, Olivier Zamphiroff. Il propose une sensibilisation sur le ravage de l’alcool sur les routes et termine ses réquisitions par ces mots : « Dans un cadre de réitération, avoir un taux de l’ordre du gramme c’est inadmissible. Je propose une peine de quinze jours d’emprisonnement assortis du sursis et 500 euros d’amende ». Sans avocat, la prévenue reconnaîtra son erreur et fait part de ses faibles revenus. Message bien reçu : le tribunal limitera sa condamnation à dix jours, toujours assortis du sursis.