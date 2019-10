Une appli développée à Cagnes-sur-Mer vous prévient quand vous arrivez près d'un passage à niveau

A l'occasion des dernières Rencontres nationales sur le transport public, l'annonce a été faite. Ubitransport, leader sur le marché des systèmes de transport intelligents numériques, a encore fait mouche.

Après sa levée de fonds XXL (45 millions d'euros) cet été et après avoir remporté la semaine dernière un appel d'offres auprès de la Centrale d'achat de transport public pour son application 2Tad concernant le transport à la demande en temps réel, la revoici, soutenue par Jean Sol, Sénateur des Pyrénées-Orientales (à l’origine de la proposition de loi sur les passages à niveau) annonçant le lancement de son appli APN pour "Alerte Passage à Niveau", une appli pour prévenir de l'approche d'un passage à niveau.

Un dispositif qui rentre dans le cadre de l’article 33 du projet de Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), lequel recommande aux transporteurs d’être équipés d’un système GPS signalant la présence d’un passage à niveau. Mais l'application est aussi disponible pour les particuliers, et gratuite.

Gratuit, pour sauver des vies

Ainsi, après téléchargement (pour particuliers et professionnels), "une notification visuelle et sonore est émise

prévenant le conducteur d’un passage à niveau aux alentours". La distance d’alerte est paramétrable par l’utilisateur et la perte de réseau Télécom n’influe pas sur le fonctionnement de l’application mobile. Seule la perte du GPS entraîne une suspension du service qui reprend automatiquement au retour du signal.

Optimiser la sécurité et aider à sauver des vies grâce à cette application universelle, telle est l’ambition d’Ubitransport. Tout en permettant aux entreprises de transport de se mettre facilement et rapidement en conformité avec la loi LOM.

Une appli inédite en France, pour augmenter le niveau de vigilance du conducteur à l'approche des 15.405 passages à niveaux de France, traversés chaque jour par 16 millions de véhicules.