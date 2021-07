Un saphir exceptionnel adjugé 2,7 millions d’euros à Monaco

Il était annoncé comme l’une des stars de la saison des enchères en Principauté. Il a tenu ses promesses. Un exceptionnel saphir de 27 carats proposé par l’hôtel des ventes de Monte-Carlo a affolé les compteurs lundi soir pour trouver preneur à 2,7 millions d’euros.

La transaction rejoint les records de la maison de vente monégasque, qui a presenté quatre saphirs qui ont tous dépassé le million d’euros ces deux dernières années. La pierre vendue lundi soir, comme la précédente, provenait d’une famille princière européenne.

Monté en bague et serti de deux rangées de diamants, ce saphir du Cachemire, d’un bleu naturel singulier, pur et sans inclusion, a une histoire particulière. Il a été extrait dans une mine indienne à la fin du XIXe siècle. Ce gisement fut immédiatement protégé par le maharadjah du Cachemire, pour prendre le contrôle des lieux et en extraire ses trésors de 1881 à 1887, date après laquelle le filon s’est tari.