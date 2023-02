Un restaurant du Casino de Monte-Carlo primé à l'échelle européenne

Best Casino Restaurant", c’est l’intitulé du prix que vient d’obtenir Le Train bleu aux European Casino Awards à l’occasion du salon ICE London, grand rendez-vous international des professionnels du Jeu.

En plus de superviser Le Salon rose et le Buddha Bar, Richard Rubbini - Enfant du pays qui a fait ses classes auprès d’Alain Ducasse - est le chef du Train bleu depuis le 1er octobre 2022.

Pas que pour les joueurs

Ce restaurant emblématique du Casino de Monte-Carlo - repaire des joueurs, mais aussi des clients de la Société des Bains de Mer en quête d’adresse exclusive* - dédie en effet une partie de ses 46 places assises aux Monégasques, résidents et touristes qui veulent savourer une cuisine italienne (environ 80 % des clients sont Italiens), mais aussi des plats plus élaborés inspirés de la Riviera. Des mets que Richard Rubbini veut "modernes" par leur cuisson et leur présentation.

"Le Train bleu est un peu le restaurant caché de la SBM, au cœur de Monte-Carlo, explique Richard Rubbini. Toutefois, nous avons de plus en plus de clients des hôtels." Cet écrin discret est ouvert le soir et la nuit exclusivement, du jeudi au dimanche inclus.

Dans son décor Art déco signé Alain Deverini, qui rappelle un wagon du train de luxe lancé en 1886 par la Compagnie des wagons-lits et qui fit les belles heures de la Côte d’Azur au début du XXe siècle, le restaurant propose un service "à l’ancienne", avec des découpes devant le client.

Ouvert toute la nuit

Mais la véritable originalité du Train bleu, c’est de savoir s’adapter à l’univers si particulier des joueurs. Ainsi, la cuisine reste ouverte tant que les clients sont là. "Nous avons un cuisinier de garde toute la nuit", souligne Richard Rubbini.

Avec un total de trente et un salariés en cuisine qui se répartissent entre Le Salon rose et Le Train bleu, le restaurant, même de taille modeste, peut ainsi faire jusqu’à 180 couverts par jour.

Par ailleurs, le chef propose du sur-mesure. "Nous avons vocation à répondre à tous les désirs culinaires des clients, que ce soit au niveau des plats mais aussi des accords mets-vins. Les clients disposent d’une carte qui sert d’indication, mais ils peuvent faire toutes les demandes imaginables du moment que nous avons les produits. Recette, cuisson, sauce, condiments : tout est possible. Chaque service est un challenge. En tant que chef, c’est un défi et c’est très enrichissant."

Avec Le Train bleu et Le Salon rose - ouvert tous les jours de l’année, midi et soir -, l’offre de restauration permet à tout un chacun, joueur ou non, de manger dans l’univers feutré du Casino de Monte-Carlo.

Deux prix pour le Casino En plus du "Best Casino Restaurant" pour le restaurant Le Train bleu, le prix du "Best Casino Operator", délivré par les International Gaming Awards, a été remis au Casino de Monte-Carlo pour récompenser plusieurs aspects de l’expérience jeu, pour les grands joueurs (également appelés "high rollers") et les "fun players". "Je suis très fier des prix reçus qui témoignent de la reconnaissance de nos pairs, note Pascal Camia, directeur des Opérations de Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Ceci vient récompenser un véritable travail d’équipe de plusieurs années pour faire de nos casinos à la fois des lieux de divertissement pour nos ‘‘fun players’’ et nos visiteurs occasionnels et des salons ultra-privés pour nos clients VIP, qui recherchent le savoir-faire incontestable de tous les collaborateurs des Jeux". Par ailleurs, la "Certification Jeu Responsable" décernée par l’European Casino Association en 2019 vient d’être renouvelée pour trois ans et met à l’honneur les bonnes pratiques des casinos de Monaco. Elle compte 75 critères regroupés en 8 catégories : sensibilisation et formation des employés, éducation des joueurs, politiques d’entrée, recherche et évaluation des risques dans la conception de jeux d’argent, notamment. "Je tiens à féliciter toutes les équipes du Casino de Monte-Carlo pour ces deux prix qui mettent une fois de plus en valeur l’excellence de notre savoir-faire et qui font rayonner notre destination à l’international, souligne Stéphane Valeri, président délégué de la SBM. De même, le renouvellement de la certification Jeu Responsable permet de positionner toujours mieux nos casinos, grâce aux valeurs qui font notre ADN au sein du Resort Monte-Carlo Société des Bains de Mer".