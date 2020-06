Un nouveau coprésident pour l'antenne Méditerranée du Family Business Network

Jacques Lecat, président du Groupe Delta Assurances, succède à Estelle Roux en tant que co-président de l’antenne Méditerranée du Family Business Network (FBN) France, aux côtés de Jean Mane, président du Groupe Mane.

FBN est le premier réseau mondial de dirigeants et d’actionnaires d’entreprises familiales. Créé il y a trente ans, il est présent dans 65 pays et regroupe 17.000 membres dont 1.500 en France.

Il a pour missions de promouvoir le modèle de l’entreprise familiale, ses valeurs et sa vision de long terme, de favoriser son développement et sa pérennité, d'accompagner les nouvelles générations, les aider à trouver leur place et le rôle qu’elles souhaitent jouer vis-à-vis de l’entreprise familiale.

L’antenne Méditerranée qui existe depuis 2013 anime tout au long de l’année des réunions, des présentations et des ateliers pour échanger sur toutes les thématiques liées à l’entreprise familiale (gouvernance, transmission, actionnariat...).



C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, Jacques Lecat a "accepté d'en prendre la co-présidence car je suis fondamentalement convaincu de l’importance de l’entreprise familiale dans le fonctionnement de notre société. Par sa vision à long terme, elle est un gage de pérennité pour tous les acteurs qui la composent: collaborateurs, clients, fournisseurs, famille actionnaire. A travers les valeurs qu’elle développe et qu’elle partage, l’entreprise familiale donne du sens à ses actions et favorise un engagement collectif de ses collaborateurs au service de ses clients. Elle est de ce fait un vecteur important de cohésion, notamment en temps de crises où il est d’autant plus utile et enrichissant pour les familles et les entreprises de pouvoir se retrouver entre pairs."

Binôme

Président du groupe marseillais Delta Assurances spécialisé dans les risques d’entreprises (responsabilité, dommages, disques financiers, assurances de personnes, Jacques Lecat a intégré l'entreprise familiale en 1983 comme chargé de clientèle. Il en a pris la présidence de 1990 à 2016, date à laquelle il a transmis la direction générale à son fils Benoît.

Jean Mane, pour sa part, est coprésident de l’antenne Méditerranée du FBN France depuis avril 2018. Il est président du Groupe Mane, société d’extraction de matières premières naturelles, de formulation de compositions de parfumerie et d’arômes alimentaires. Fondée en 1871 à Grasse par son arrière-grand-père, elle est présente dans 38 pays à travers plus de 80 implantations. Il représente la quatrième génération de l'entreprise familiale.