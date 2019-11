En présence de Jean Castellini, conseiller de gouvernement-ministre des Finances et de l’Économie, la banque Société Générale Monaco vient d’inaugurer un nouveau centre d’affaires entreprises, à Fontvieille, sur le quai Jean-Charles-Rey. Le nouvel établissement entend répondre à une demande de la clientèle pour davantage de proximité et d’expertise.

Le centre a vocation à apporter aux entreprises et à leurs dirigeants des prestations de conseil stratégique et des solutions globales personnalisées en complément des activités répondant aux besoins quotidiens des clients.

« L’accompagnement des clients entreprises et professionnels est un pilier essentiel de notre stratégie de développement, souligne le directeur général délégué, Alexandre Rousseau. Afin de toujours mieux répondre à leurs besoins, notre dispositif commercial évolue vers plus de proximité et d’expertise en complétant notre présence historique dans le quartier de Monte-Carlo. Ce nouvel espace laisse place à la fois à la transparence et à la confidentialité avec des bureaux vitrés et fermés, et également à la convivialité avec des salles de réunion et espaces de co-working. Nos clients seront accueillis et conseillés par 14 experts sur place, placés sous la direction de Jérôme Brousseau. »