Un MIPTV en ligne en avril, le retour du MIPCOM à Cannes en octobre 2021

L’entreprise Reed Midem, organisatrice de nombreux salons et congrès à Cannes notamment depuis 1963, annonce non seulement les dates de deux salons d’envergure, mais aussi leur mode d’organisation : le 58e MIPTV, marché international des contenus audiovisuels et numériques, se tiendra, non pas à Cannes comme annoncé précédemment, mais en ligne du 12 au 16 avril 2021.

"Une décision liée au développement incertain de la pandémie d’ici là, même si notre ambition serait de proposer un mini-salon à Cannes pour compléter la version digitale", explique Reed Midem, qui entend donner les détails de ce grand rendez-vous on line dans les prochaines semaines.

La saison 4 de CanneSeries devrait se jouer en même temps. La forme n’est cependant pas encore précisée.

En revanche, le 37e MIPCOM, marché international des contenus audiovisuels, devrait, si les conditions sanitaires sont réunies, se dérouler en présentiel au palais des festivals et des congrès de Cannes du 11 au 14 octobre. En même temps que le MIP Junior, marché des programmes pour enfants. Le tout, complété par une version digitale.

Une annonce, juste avant Noël, qui devrait faire chaud au cœur des Cannois.