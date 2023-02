Un fonds pour faciliter la transition énergétique des territoires

Depuis son lancement en novembre 2022, le Fonds Smalt ENR a déjà investi 5M€ dans deux opérations et "trois autres d’un montant de 12M€ sont en phase de closing", explique Maxime Hannedouche, son gérant.

La spécificité du fonds d'investissement: être dédié à la transition énergétique sur les territoires. Créé par la société de gestion marseillaise Smalt Capital, il vise à aider les porteurs de projet, généralement indépendants, du secteur des énergies renouvelables: éolien, solaire, méthanisation, hydraulique... "Des projets de 1 à 25M€ très en amont dans leur phase de développement: cela va de la recherche du foncier à la proposition technique et économique en passant par les autorisations administratives... Notre ADN est d’accompagner l’émergence de nouveaux développeurs solaires et éoliens et non pas de grands énergéticiens multinationaux. C’est une façon de répondre aux enjeux de l’accord de Paris et de verdir le mix énergétique français au niveau des territoires."

5M€ pour le Varois Soleil du Sud

Autre particularité de ce fonds obligataire non dilutif [Smalt Capital ne prend pas de participation au capital des entreprises, ndlr], les souscripteurs sont exclusivement institutionnels: "Des banques, des assureurs, des fonds de retraites et pourquoi pas des investisseurs de nature publique nationaux ou européens...", énumère Maxime Hannedouche. Les Caisses d’Epargne Côte d’Azur et Provence-Alpes-Corse et la Banque Populaire Méditerranée ont déjà contribué à ce fonds doté de 30M€– 100M€ normalement d’ici la fin de l’année. "Avec des tickets compris entre 2 à 10M€, nous venons compléter l’offre des banques."

C’est ce qui a séduit le Varois Soleil du Sud. Le producteur d’électricité photovoltaïque de Rocbaron sera accompagné à hauteur de 5M€ par le Fonds Smalt ENR pour l’aider à développer son activité de rénovation et de construction de toitures solaires. Mis en place pour une durée de quatre ans, cet investissement a pour objectif de financer une centaine d’actifs pour une capacité d’environ 20MWc (Mégawatt-crête).