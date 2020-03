Un fonds d'urgence de 8 M€ pour soutenir les entreprises azuréennes

Afin de soutenir le tissu économique et répondre aux besoins de trésorerie exprimés par les entreprises, les acteurs institutionnels des Alpes-Maritimes se sont mobilisé en créant aujourd'hui, vendredi 20 mars, un fonds d’urgence d’un montant global de 8 millions d’euros.

Ce prêt à taux zéro vient en complément des autres dispositifs et fonds mis en place par le gouvernement et la Région Sud.

Solidarité totale

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles et solidarité totale. Lors d'une réunion à distance, la CCI Nice Côte d’Azur a convié le Département des Alpes-Maritimes et l’ensemble des collectivités du 06 (la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération de la Riviera française, la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse, la Communauté de Communes Alpes Azur et la Communauté d’Agglomération Pays des Paillons) pour lancer le déblocage du fonds, en définir les modalités d’attribution et le déployer.

Pour avoir déjà démontré leur expertise et savoir-faire lors des dernières intempéries, la CCI NCA et la CMAR Paca vont gérer le fonds - à hauteur de 7 M€ pour la CCI et de 1 M€ pour la CMAR, la CCI gérera également le dispositif pour la Chambre d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les deux chambres consulaires seront également les référents de ce dispositif. Ensemble, elles analyseront les demandes de leurs ressortissants et les attributions de fonds en fonction des critères définis.

Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes a contribué à hauteur de 5 M€; la Métropole Nice Côte d’Azur de 1M€; la CCI Nice Côte d’Azur de 500K€; la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française 500K€; la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins de 400K€; la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolisde 400K€ et la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse de 200K€.

Critères d’éligibilité et Niveau de l'aide



Afin de bénéficier de fonds d'urgence, des conditions d’éligibilité ont été définies. Les entreprises pourront faire une demande de prêt à taux zéro avec un différé de 18 mois. Les critères s’appliquant à ce jour (non exhaustifs) concernent:

- Les entreprises situées dans les Alpes-Maritimes avec un chiffre d’affaires de moins de 2 M€ et moins de 20 salariés;

- Les entreprises à jour de leurs cotisations sociales et fiscales au 31 décembre 2019;

- Les entreprises ayant subi une perte d’au minimum 50% de leur chiffre d’affaires sur un mois à compter de janvier 2020 par rapport à la même période N-1 et N-2.

Les entreprises pourront bénéficier d’un prêt minimum de 4.000€ pouvant aller jusqu’à 10.000€ maximum, en fonction de leur situation.