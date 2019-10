Un diplôme universitaire pour former à l'agriculture de demain

Un nouveau diplôme est désormais disponible à l’Université Côte d’Azur. Le Master of Science (MSc) Boost forme les étudiants à l’agriculture de demain. Ses diplômés seront capables de développer des programmes de recherche et d'innovation en santé végétale soit en tant que chercheurs et chefs de projet R&D soit en tant qu’experts dans des sociétés de conseil.

Peu répandue en France, cette formation professionnalisante est proposée en partenariat avec l’Inra et le CNRS et est portée par les chercheurs et enseignants-chercheurs de l’institut Sophia Agrobiotech.

Trois spécialités s’offrent aux étudiants: biopesticides et molécules naturelles; amélioration des plantes pour les contrôles biologiques et amélioration de la production par les macro-organismes et les micro-organismes, afin de couvrir les grands domaines du biocontrôle. Les étudiants maîtriseront les domaines de la biologie végétale, l’écologie, l’entomologie, la microbiologie, la chimie, l’informatique, le droit, les sciences sociales et la gestion.

La formation comporte de nombreux stages en laboratoire et dans le milieu industriel ainsi que des projets tuteurés, en situation professionnelle (contrats de recherche, collaboration public-privé, expertise…).

http://univ-cotedazur.fr/en/idex/formations-idex/boost/