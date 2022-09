Ukraine, énergie, inflation... Le Monaco Economic Board fédère ses acteurs économiques face à la crise

Guillaume Rose, directeur général exécutif du MEB: "La remobilisation est totale"

Le Monaco Economic Board (MEB) qui rassemble 537 adhérents a lancé sa rentrée. Un rendez-vous au cours duquel Guillaume Rose, directeur général exécutif, a présenté les grands axes de son action pour les prochains mois.

Vous êtes partenaire du Mondial des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCE) qui vient pour la première fois à Monaco du 19 au 21 octobre. En quoi ce rendez-vous intéresse le MEB?

Nous nous sommes associés de près à cet événement et offrons la chance à cinquante de ses membres de pouvoir participer à ces trois jours organisés au Grimaldi Forum. Ils rencontreront les CCE, c’est-à-dire tous les gens qui agissent pour le business français à l’étranger et qui acceptent aussi de soutenir les entreprises de Monaco. Sera représenté un panel inédit de sociétés. Pour ceux qui souhaiteraient exporter, c’est une réelle opportunité.

Après deux ans de crise sanitaire, en quoi ce rendez-vous des adhérents du MEB est important?

Ce n’est pas le premier rendez-vous depuis la levée des mesures contre la covid. Mais cette rencontre est la première qui s’inscrit dans une rentrée normale. Les membres bâtissent le networking, c’est-à-dire du business ensemble. Ils peuvent trouver des moyens de connaître des chaînes d’approvisionnement plus courtes, monégasques. On se rend compte de plus en plus qu’il faut du local. C’est ce qui fait marcher les sociétés, aussi bien en approvisionnement, qu’en matériaux, en image,... Et au final, on découvre que c’est moins cher, plus pratique. Je pense que cette crise sanitaire aura au moins démontré l’urgence d’agir de plus en plus en local.

Le nombre de membres présents ce mardi démontre-t-il le désir, et peut-être même l’urgence, de retrouver des relations de business normales?

La remobilisation est totale. Les gens ont envie de se revoir, ils ont moins peur. Nous avons de plus en plus de nouveaux adhérents.

Comment les entreprises traversent l’inflation?

Elles la traversent avec les moyens que l’on connaît, c’est-à-dire la résilience monégasque. On sait qu’une augmentation du coût de l’énergie est prévisible. On attend du gouvernement qu’il fasse un geste. Pour l’instant, les entreprises font avec les points positifs que connaît le monde actuellement - c’est-à-dire un redémarrage généralisé parti des États-Unis, et avec les points négatifs, à savoir l’inflation qui est un problème pour tout le monde mais qui est traité aujourd’hui au sein d’une augmentation générale du volume de business possible.