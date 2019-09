Tu es étudiant et passionné d'innovation? Viens te challenger le 10 octobre

Les étudiants des Alpes-Maritimes sont invités à s'inscrire à ce challenge qui se déroulera le jeudi 10 octobre au Ciro Italian Caffe de Sophia Antipolis à 17 heures. C'est un concours d’entrepreneuriat étudiant et c'est gratuit.

Cette année, Telecom Valley fait évoluer le format de ce Challenge Jeunes Pousses pour "coller au mieux aux nouveaux rythmes et outils des étudiants du territoire et faire de ce concours une expérience fun et unique qui fera date dans leur CV!".

Une expérience fun à noter dans son cv

Les nouveautés:

- la journée de formation des équipes aura désormais lieu en soirée et en semaine dans un esprit after-work convivial;

- les indispensables sessions de coaching deviennent plus interactives et seront davantage axée sur des ateliers de création;

- la demi-finale et la finale auront lieu le jeudi soir pour faciliter les déplacements des étudiants.

La cible? Les talents en devenir de niveau Licence pro, Master ou Doctorat ainsi que les étudiants disposant du statut national étudiant-entrepreneur, passionnés par l'innovation et l'entrepreneuriat. Des jeunes souhaitant se lancer dans le challenge de la création d’entreprise et rencontrer des professionnels engagés dans une volonté de partage.

Chaque année, plus de 200 étudiants du département participent, pourquoi pas vous?

Concrètement, que va-t-il se passer?

- 6 mois de concours (d’octobre à Mars) pour développer en équipe pluridisciplinaire un projet d’innovation Technologique, Sociale, ou Touristique;

- 6 mois de coaching Juridique, Industriel, Marketing, Communication, Design, Financier par des professionnels, chefs d’entreprises et membres de Telecom Valley;

- des dotations et une reconnaissance professionnelle offertes par Telecom Valley et ses partenaires (dotations financières, incubations, formations, accompagnement...) .

Vous avez tout compris? Vous êtes prêts? Go!

Inscriptions gratuites et obligatoires jusqu'au 8 octobre 2019 12h sur telecom-valley.fr/challenge-jeunespousses.