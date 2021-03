Trois startups azuréennes sur le podium de la Grand-messe du numérique et de l'interactif

Le Festival SouthBySouthWest, fondé à Austin (Texas) en 1987, a encore une fois tenu toutes ses promesses. Même en digital, le rendez-vous a rassemblé nombre de participants et d'acteurs des filières du numériques, du cinéma, de la musique et du monde interactif, disséminés aux quatre coins de la planète. Au concours de pitchs en anglais, nos startups azuréennes ont brillé et monopolisé tout un podium. Lesquelles?

Recevez chaque matin l'essentiel de l'info J’accepte de recevoir les offres commerciales du groupe Nice-Matin