Trois projets émergent du start-up week-end

Entamée vendredi soir, la sixième édition du start-up week-end s’est achevée dimanche soir, tard, après la délibération du jury.

Piloté par la Jeune chambre économique monégasque, le concours donne 54 heures non-stop, jour et nuit, à ses participants pour créer les fondements d’une start-up le temps d’un week-end.

Ils étaient cette année soixante-dix à relever le challenge et tenter de réunir les bonnes compétences pour arriver présenter dimanche soir, un projet qui tient la route.

Octotravel lauréat

Et parmi eux, c’est le groupe baptisé Octotravel qui a reçu le premier prix et les honneurs du jury. Leur concept ? Mettre en place une plateforme de séjour linguistique permettant de mettre directement en relation les clients et les prestataires.

Autre lauréat, en deuxième position, le groupe Aware, qui a pensé de nouvelles formations axées sur l’écologie dans l’univers du yachting. Enfin, le troisième prix est allé aux participants qui ont imaginé Tooty VR, qui veut développer une manière innovante de se détendre et de mieux appréhender les soins dentaires grâce à la réalité virtuelle.

Les trois gagnants ont remporté au terme du choix du jury, des lots à hauteur de 20 000 euros, dans le domaine du conseil et de la prestation de service pour maintenant, transformer leur bonne idée, en société.