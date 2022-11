Transports de personnes : la France et Monaco se mettent d'accord sur un dispositif de course unique pour le premier trimestre 2023

La hache de guerre (économique) serait-elle enterrée entre les professionnels monégasques et français du transport de personnes? En conflit de territoire depuis plusieurs années - avec bien souvent la menace brandie de bloquer le Grand Prix de Monaco de F1 - les taxis, grandes remises et VTC des deux pays ont été reçus au ministère d’État à Monaco, fin octobre, en présence du préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez.

De cette réunion, destinée à apaiser les relations et à préserver les intérêts économiques des protagonistes des deux pays, est ressorti un accord que l’on pourrait résumer et caricaturer ainsi: "chacun chez soi". Au moins pour les trois premiers mois de 2023.

On vous résume tout cela.

Le système actuel prorogé jusqu’au 31 décembre 2022

Contrairement aux professionnels monégasques qui ne doivent s’acquitter d’aucune somme pour travailler sur le sol français, les taxis et VTC français ont déboursé 750 euros pour obtenir une vignette leur autorisant de prendre en charge des clients en Principauté, du 1er mai au 31 octobre 2022. Après vérification des casiers judiciaires et auditions, la Sûreté publique avait accordé 210 macarons, 180 pour les VTC et 30 pour les taxis.

Ce "deux poids deux mesures" a souvent été jugé comme une "concurrence déloyale" par ces mêmes professionnels français.

Arrivé à échéance récemment, donc, le dispositif de vignettes a toutefois été prorogé jusqu’au 31 décembre par le gouvernement princier, sans coût additionnel pour les détenteurs actuels. Et ce, "afin de leur laisser le temps d’adapter leur mode opératoire", a fait savoir le gouvernement princier dans un communiqué, en date du 25 octobre. Car les règles changent provisoirement, à compter du 1er janvier 2023.

Un dispositif testé durant le premier trimestre 2023

Au lendemain de la Saint-Sylvestre, un nouveau dispositif sera testé pour les trois premiers mois de l’année 2023. "Les professionnels monégasques et français devront se limiter à la dépose des passagers sur le territoire voisin, explique le gouvernement princier, avant de préciser. Sauf dans le cadre d’une mise à disposition qui ne saurait excéder huit heures."

Autrement dit: hormis cette exception pour ce service forfaitaire de réservation d’un véhicule avec chauffeur selon les besoins de la clientèle, le retour sur le territoire de départ se fera à vide.

Si cette formule se veut, pour l’heure, provisoire, le ministre d’État, Pierre Dartout, et le préfet des Alpes-Maritimes ont insisté sur la nécessité de mettre en place "un dispositif équilibré, simple et durable, dans l’intérêt de tous".

Seuls les taxis maralpins réagissent

"C’est fantastique, je suis un homme heureux, jubile Fabrice Cavallera, président du syndicat des taxis niçois. On n’aura plus besoin de s’acquitter de la vignette qu’on nous a contraints de payer pendant des années. On arrêtera de quémander des quotas, selon la saison. On ne fera que de la dépose à Monaco et les Monégasques feront de même en France, y compris à l’aéroport Nice Côte d’Azur. Cela ne marche que si tout le monde est d’accord."

Sollicités pour donner leur position et ressenti sur le sujet, le Comité Côte d’Azur VTC ainsi que l’Association des exploitants de taxis indépendants de Monaco (AETIM) n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet. Également contacté pour davantage de précisions, le gouvernement princier n’a pas donné suite.

Quid des véhicules de type "UBER"?

Pour les véhicules de type UBER, la réglementation en vigueur en Principauté n’a pas changé d’un iota: ils ont interdiction de prendre en charge un client sur le sol monégasque.

"Seule une tolérance pourra être acceptée lors de la dépose en Principauté d’un client chargé à l’extérieur de la Principauté", avait précisé, en mars 2020, Jean Castellini, conseiller de gouvernement-ministre des Finances et de l’Économie.