La mission de MonacoTech? Attirer des startups innovantes

L’incubateur monégasque de startups a pour mission "d’attirer et de développer des projets innovants et à valeur ajoutée pour le territoire", rappelle Lionel Galfré, le directeur de MonacoTech. Un seul appel à projet par an attire une cinquantaine de candidats pour une petite poignée d’élus. Le processus de sélection est strict et le leitmotiv "rigueur et exigence".

"On innove soit avec des idées, soit avec du savoir-faire, explique le directeur. Dans les deux cas, le projet doit être cohérent avec les valeurs de Monaco et doit pouvoir s’y développer de façon pérenne."

Les startups incubées répondent également à des critères d’innovation et de nouvelles technologies. Parmi les secteurs en vogue, on trouve la MedTech, la BioTech, la GreenTech ou encore le yachting.

Le contrat d’incubation est de dix-huit mois et l’objectif est créer de la valeur à Monaco. "Nos projets doivent rayonner à Monaco et depuis Monaco. Voilà pourquoi toute notre équipe est au service de l’entrepreneuriat."

Incubation, administratif

et investissement

Un pari notamment relevé par la startup InnoDeep qui permet de réaliser l’analyse d’images médicales, avec le concours de l’intelligence artificielle, afin d’augmenter la performance du diagnostic.

"Pour réussir, une jeune pousse a besoin de trois piliers, résume le docteur Mustapha Hamdi, à l’origine du projet InnoDeep. Un incubateur avec un programme costaud d’accompagnement; un soutien administratif avec des échanges fluides et rapides; un accès à des investisseurs locaux pour réaliser des levées de fonds. Ces trois outils indispensables sont proposés par MonacoTech. Et l’on évolue dans un environnement porté par l’innovation et les nouvelles technologies, avec notamment la 5G."»

Le taux de réussite de MonacoTech est éloquent puisque 70% des startups de la première promo en 2017 sont aujourd’hui des entreprises en activité.