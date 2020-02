Tout ce qu'il faut savoir sur les premiers labelisés 3IA Côte d'Azur

Le 3IA Côte d’azur est un des quatre «Instituts interdisciplinaires de l’intelligence artificielle» qui ont été créés en France en 2019. Son ambition est de créer un écosystème innovant, avec une influence aux niveaux local, national et international, et une référence pour la recherche, l’éducation et le monde de l’IA.

Son objectif principal est de faire de l’expertise IA, des algorithmes et des outils disponibles pour les académies, les entreprises et la communauté, dans le but d’avoir un impact significatif en terme de valeur économique, mais aussi dans la vie de tous les jours des consommateurs.

Le but du «Label 3IA Côte d’Azur» - annoncé dès l’ouverture du SophI.A Summit, le 20 novembre dernier - est de mettre en lumière des événements et des formations ou projet pour leurs actions dans le sens de la dynamique du 3IA Côte d’Azur. 5 événements et 5 formations sont les premiers labellisés.

Cinq événements

Le SophI.A Summit est la conférence scientifique internationale dédiée aux avancées récentes en intelligence artificielle et ses applications de la Côte d’Azur organisée annuellement par Université Côte d’Azur, le Sophia Club Entreprises et la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis impliquant de nombreux partenaires dont les entreprises et clusters majeurs du domaine. La troisième édition aura lieu du 17 au 21 Novembre 2020.

Les meet-up du ClusterIA sont organisés chaque dernier jeudi du mois au Village by CA Provence Côte d’Azur à Sophia Antipolis. D’un format de 1h30 à 2h suivi par un moment d’échange, il regroupe un grand groupe, une startup, un chercheur ou une chaire 3IA. Sur une thématique commune, chacun des intervenants doit présenter une technologie ou un produit et en faire idéalement la démonstration auprès de la communauté. Outre sa fonction d’animer mensuellement l’écosystème, les meetups du ClusterIA ont pour vocation de mettre en relation les personnels de ces trois entités dans le but de créer un maximum de synergies opérationnelles.

Les working sessions d'ICAIR ont lieu deux fois par trimestre et rassemblent les chercheurs des laboratoires des 12 sociétés membres du conseil industriel de recherche en intelligence artificielle. Les participants partagent leur expérience sur des sujets variés, traitant des préoccupations rencontrées lors de la mise en œuvre de ces nouvelles technologies dans leur domaine d’activité, telles que l’IA explicable, l’IA embarquée, les chatbots et l’IA, la protection des données intelligente, etc.

Les Get Together du Smart Vehicle Côte d’Azur sont des rencontres professionnelles récurrentes, organisées trois à quatre fois pas an, entre acteurs œuvrant au sein du secteur automobile élargi. Académiques, grands groupes, institutionnels et startup s’y retrouvent pour discuter actualités, événements, présentations courtes dans la thématique Smart Vehicle.

Les REX Lunchs de la communauté Data & IA de Telecom Valley sont organisés pour développer une culture commune Data & IA, en s’appuyant sur l’interdisciplinarité, de réfléchir sur l’éthique de l’IA Partager des retours d’expérience et de partager des savoirs et de l’entraide en toute bienveillance.

Cinq formations et Écoles d'ÉtÉ

Tout d'abord, ce sont deux diplômes d'établissement d'Université Côte d'Azur qui obtienne le label : le Master Data Science & AI et le MSc Engineers for Smart Cities.

Le Master "Data Science & Intelligence Artificielle" est un Master de 2 ans de l'Université Côte d'Azur. Il propose une formation aux méthodes de la science des données et de l'intelligence artificielle, en mettant l'accent sur les perspectives mathématiques et informatiques. Les étudiants recevront une formation théorique approfondie et apprendront les compétences techniques et pratiques de la science des données et de l'intelligence artificielle, leur permettant d'appliquer des méthodes avancées de la science des données pour étudier des questions du monde réel.



Porté par l'IMREDD, le Master "Engineers for Smart Cities" est un MSc sur une année ouvert aux étudiants en formation initiale et continue ainsi qu’aux cadres désirant acquérir des compétences de très haut niveau et pluridisciplinaires en matière d’innovation et de culture entrepreneuriale autour de la Smart City : conception, déploiement et exploitation de systèmes urbains interdépendants, en lien avec les grandes missions de la ville. L’objectif est de former des experts « ensembliers de la ville » capables de développer des offres intégrées et d’accompagner, partout dans le monde, la mise en œuvre de projets innovants de Smart City : ville intelligente, durable, connectée, attractive, peu coûteuse en ressource.

Deux écoles d'été sont également distinguées, la Deep Learning School de l'Université Côte d'Azur et l'école d'été AI4Health qui rassemble trois 3IA.



La Deep Learning School est une école d’été organisée sur une semaine en juillet de chaque année depuis 2017 par Université Côte d'Azur. Axée technologies autour de l’apprentissage automatique, elle combine des conférences dispensées par des experts internationaux et des labs pour appréhender la pratique. La Deep Learning School 2019 a réuni plus de 300 participants dont plus d’un tiers venant d’entreprises. L'édition 2020 aura lieu du 6 au 10 juillet 2020.



L'école d'été AI4Health est organisée par le Health Data Hub, les Instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle (3IA), MIAI (Grenoble), 3IA Côte d'Azur (Nice-Sophia Antipolis) et Prairie (Paris) et l'Association française d'informatique médicale avec des intervenants de renommée internationale dans le domaine de l'AI pour la santé. Sa première édition en 2020 se tiendra au cœur de Paris, en France, du 7 au 11 septembre 2020.

Enfin, la mineure "introduction à l'apprentissage machine" du Master de l’EUR DS4H (Université Côte d'Azur) présente de manière succincte les principaux algorithmes d'apprentissage machine. Il est destiné à être suivi avec un minimum de pré-requis. L'objectif est de permettre, dans les cas simples, de mettre en place un workflow d'analyse de données et, dans les cas plus complexes, de pouvoir discuter avec des spécialistes des données et de comprendre leur vocabulaire.