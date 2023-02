Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle charte en préparation pour dynamiser le commerce à Monaco

Les autre priorités pour 2023

Une grande braderie

L’UCAM souhaite organiser une grande braderie à Monaco en octobre sur trois jours, "ou un jeudi vendredi et samedi ou un vendredi samedi et dimanche». « C’est une demande des commerçants, particulièrement appuyée après la disparition définitive de celle qui se tenait à Fontvieille et ce, depuis la crise sanitaire. Octobre est une période où les magasins rencontrent des difficultés à écouler leur stock. C’est la bonne période."

Ce projet est aujourd’hui à l’étude, travaillé avec les acteurs principaux. Elle aurait lieu sur l’ensemble de la ville. "Pour cela il faudra que le public puisse circuler librement de quartier en quartier. Nous devons mettre en place un système de navette ou de ticket gratuit. Cette braderie sera la fête annuelle du commerce, animée par des orchestres mobiles. Le plus difficile pour nous est de mettre en place l’aspect technique du transport, et l’unité dans la ville."

Quartier du Larvotto

"Nous sommes attentifs cette année au quartier du Larvotto et à leurs résultats. Si du côté des restaurateurs, cela fonctionne bien, particulièrement les week-ends, nous prêtons particulièrement attention au reste de la semaine et aux autres commerçants. Pour l’instant, l’activité est juste. Elle a sa place, surtout avec la sortie de terre prochaine de Mareterra. Cependant ce n’est pas avant 2024 et l’activité commerciale du Larvotto doit tenir dans le temps. Nous ferons le point au milieu du printemps avec eux."

Adhésions ouvertes

Créée le 3 avril 1989, l’UCAM compte 150 commerçants à jour de cotisation.

Les adhésions pour 2023 sont ouvertes depuis la fin janvier. "Une assemblée générale se réunit une fois par an, l’occasion pour les adhérents de voter et de se porter candidat pour s’impliquer et représenter son quartier. Plus nous sommes nombreux, plus nous aurons du poids auprès des décisionnaires du pays."