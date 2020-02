Tout ce qu'il faut savoir pour remporter la saison 15 de la BFM Académie

Et si vous deveniez le quinzième lauréat du concours BFM Académie? Vous avez jusqu’au 14 février pour postuler. La compétition diffusée sur BFM Business à la radio et à la télévision est l’opportunité pour de jeunes entrepreneurs de se faire connaître et de voir décoller leur projet.

Pour découvrir les coulisses de l’émission, le Village by CA de Sophia Antipolis reçoit vendredi 7 février à 11 heures un atelier découverte du concours. Fabrice Marsella, "maire" du Village by CA de Paris et coach du concours, sera présent pour entraîner les candidats.

Pour vous inscrire à l’atelier rendez-vous à cette adresse: https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-gagner-la-bfm-academie-saison-15-91577917015

Lancé en 2006, le concours donne l’occasion aux candidats de présenter leurs projets face à d’autres entrepreneurs et un auditoire. À l’issue des 4 mois de compétition, le public vote pour le lauréat. Les jeunes innovants sont suivis par des coachs.

Renseignements: https://www.bfmacademie.fr/inscriptions/