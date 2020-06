Tous les jeux d'argent en accès libre dans les casinos de Monaco dès ce vendredi

Si, contrairement à la France, la Principauté rechigne à rouvrir tout de suite ses salles de sport et ses piscines, elle prend une sacrée longueur d’avance en matière de jeux d’argent.

Alors que les casinos du pays voisin ne vont rouvrir que les machines à sous, à Monaco, ce sera "open bar" à partir de ce vendredi 5 juin.

Il faut dire que le redressement de l’économie du pays passe aussi par la fréquentation de ses salles de jeux, véritable ADN de Monaco. Après-demain, donc, tous les établissements de la Principauté accueilleront à nouveau leurs clients, sans restriction sur les jeux qui seront proposés mais avec un luxe de précautions sur le plan sanitaire.

Des règles sanitaires draconiennes

Il y aura d’abord les mesures barrières de base: port du masque obligatoire pour le personnel et les clients – les croupiers auront une visière en plus –, interdiction de se serrer la main, distance minimum d’1,50 mètre entre les clients dont le nombre, dans chaque salle, ne pourra pas excéder une personne tous les 4 mètres carrés.

Bien entendu, du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes virucides seront mis à disposition un peu partout, des tables de jeux aux comptoirs, en passant par les machines à sous et les toilettes. La base, donc.

Là où le dispositif s’affine, c’est pour sécuriser le jeu et tout ce que les joueurs et croupiers sont appelés à toucher. Ainsi, les machines à sous seront désinfectées à chaque changement de joueur.

Le lavage des mains sera obligatoire à l’arrivée et au départ des tables de jeux. Sont également au menu le nettoyage, une fois par jour, et la désinfection, renouvelée plusieurs fois par jour, des équipements de jeux: racks, dés, sabots, mélangeuses, billes, plots, râteaux, croix, chipeuses, table-touch, palettes, boîtes à jetons et, bien entendu, les jetons – les amateurs de jeux auront apprécié le degré de précision.

À noter enfin que tout a été repensé pour que les joueurs ne touchent plus jamais les cartes. Comme un tour de magie...