Tourisme à l’arrêt: quels plans de relance en sortie de crise à Monaco?

Du jamais vu dans les pires crises économiques. Le tourisme est au point mort et l’annulation du Grand Prix, semaine la plus forte en Principauté pour toute l’économie, apparaît comme l’estocade finale. Car la suite est difficile à prédire, en particulier dans un secteur où il faut toujours avoir un coup d’avance.

Sécuriser le tourisme d’affaires

Dans les dix bureaux de la Direction du Tourisme dans le monde, ainsi que la maison-mère à Monaco, le personnel télétravaille mais, dès les premiers jours de 2020, le Covid-19 a semé le trouble dans ses stratégies et ses calendriers. Aux premières alertes de l’épidémie en Europe, les professionnels du tourisme ont commencé à ressentir les effets sur le marché des congrès. « Les Américains ont réagi assez tardivement et logiquement, c’est le marché asiatique qui a bougé en premier », souligne le directeur du Tourisme, Guy Antognelli.

Pour autant, la grand-messe du groupe Dassaut fin janvier (1.700 chambres retenues), a pu avoir lieu en Principauté.

Pour la suite, il a fallu commencer les reports, notamment pour le salon anti-aging, devenu l’un des quatre rendez-vous phares de la Principauté et reprogrammé en novembre. « Nous nous sommes réunis pour trouver des solutions sur le calendrier. Tout le monde a fait des efforts. Sur les mois d’octobre et novembre, nous arrivons à caler la venue de grands groupes qui entrent dans les capacités de notre parc hôtelier. On étudie de nouvelles implantations. Notre travail est de sécuriser l’avenir pour ce type de tourisme en Principauté, en essayant de garder nos clients réguliers et ceux qui organisaient pour la première fois un événement à Monaco ».

Viser la clientèle européenne

Et le tourisme individuel ? « Sur une crise de cette ampleur, il n’y a pas grand-chose à faire, la baisse des réservations individuelles est la même partout en Europe », poursuit Guy Antognelli. Qui pense au coup d’après : la relance. « Il y en aura toujours une, c’est certain. Reste à savoir quand. Nous y travaillons déjà pour déterminer le support, le message et la clientèle que nous voudrons toucher. Une destination comme Monaco, qui a une histoire à raconter, reste exceptionnelle. La stratégie sera centrée sur un marché de proximité, celui de l’Europe, en essayant de capter notamment la clientèle française, qui est l’un de nos plus gros marchés ».

Miser sur une clientèle proche donc, celle plus éloignée étant déconnectée ? « Les Américains réservent en avril normalement leurs vacances, donc ce sera compliqué cette année mais si on gère bien la crise, on pourra récupérer une clientèle des côtes Est et Ouest des États-Unis, qui aime Monaco. Les Australiens et les Japonais, eux, ne voyageront pas cet été. L’Europe sera le point crucial de la relance ». Mais l’inconnue pour l’heure, est de savoir quand la crise prendra fin.