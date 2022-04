Télétravail: pourquoi les retours d'expérience sont indispensables

Dans notre dernier article (édition du 28 mars 2022), nous insistions sur l’importance du rôle du référent télétravail, un acteur essentiel pour garantir la réussite de ce mode de travail.

Sa mission, entre autres, animer des réunions d’information pour les salariés, les REX, ces fameux retours d’expérience.

Formée à la détection des risques psychosociaux (RPS), cette personne est l’interlocuteur privilégié des télétravailleurs et des managers pour répondre aux questions liées au télétravail.

Membre du comité de pilotage, elle est la garante des bonnes pratiques et du processus et peut remonter les signaux faibles.

Gestion

des risques

psycho-sociaux

Il s’agira de vous assurer que votre démarche d’évaluation se développe en cohérence, en continuité, en lien entre la gestion des risques de votre société et le Document unique d’évaluation des risques professionnels, l’incontournable DUERP dans lequel l’employeur consigne le résultat de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité auxquels peuvent être exposés les salariés.

Pour rappel, le code du travail oblige l’employeur à prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé physique et mentale de ses collaborateurs avec une obligation de moyens et de résultats.

Les principales étapes de votre démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels seront de préparer la démarche de prévention; d’évaluer les risques; d’élaborer un plan d’action; de le piloter avec des indicateurs et enfin, d’évaluer la démarche de prévention en assurant un suivi sur la durée…

Météo

du télétravail



Comment assurer efficacement ce suivi? En effectuant un sondage régulier des salariés, ce qu’on pourrait appeler la Météo Télétravail. Attention néanmoins. Afin d’être efficaces, ces sondages doivent avoir une périodicité fixe sur un temps long, avec une récurrence de la thématique.

Au cabinet e-APT, nous recommandons une enquête flash régulière: une et une seule question par semaine peut suffire pour mesurer la météo de vos salariés (lire encadré).

Les questions peuvent être différentes sur un cycle, mais afin d’assurer l’évolution dans le temps, une même question doit être posée à intervalle régulier. Tout l’enjeu est de déterminer les thématiques adaptées, la bonne fréquence et la bonne période de chacune de ces thématiques.

Retour d’expérience

Pour mesurer l’impact du télétravail sur l’organisation il est important de s’accorder des temps de prise de recul, de retours d’expérience: les REX.

De quoi s’agit-il? C’est un moment dédié pour regarder ce qui s’est passé sur une période définie. Il s’organise en trois temps observer ordonner améliorer.

Ces retours permettent notamment de capitaliser sur les bonnes pratiques qui sont d’identifier les freins et d’augmenter la satisfaction et la motivation des collaborateurs en les impliquant.

Ils se réalisent au niveau des équipes (en faisant notamment évoluer le pacte d’équipe) et du comité de pilotage (en faisant évoluer l’accord d’entreprise ou la charte).

Pilotage

de la démarche

Pour compléter la démarche de suivi, le quatrième élément clé est le comité de pilotage qui coordonne et facilite la mise en œuvre du télétravail. Son rôle est multiple.

Bien entendu en tant qu’instance de pilotage, c’est le lieu de l’analyse des indicateurs et des résultats et des prises de décisions et d’adaptation des moyens pour garantir l’atteinte des objectifs.

C’est également un lieu de proposition et validation d’améliorations du dispositif, d’adaptation des règles de télétravail (telle que la revue des lieux de télétravail, lire encadré).

Il est essentiel de rappeler qu’il s’agit d’un comité paritaire où toutes les parties prenantes de l’organisation sont représentées dans une approche de co-construction.

Rappelez-vous, une démarche de télétravail est un projet d’entreprise qui s’inscrit dans la durée, qui doit s’adapter au contexte et à l’évolution de la stratégie de l’entreprise pour garantir une performance collective et renforcer l’engagement des collaborateurs.