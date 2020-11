Télétravail: le patronat revoit sa copie pour amadouer les syndicats

"Il y a des +bougés+ de formulation", a reconnu dans la matinée Fabrice Angéi, de la CGT, qui prévoyait encore d'étudier au plus près le document, envoyé par le Medef dans la nuit de dimanche à lundi.

"Il ne suffit pas de réaffirmer des droits existants, il faut les rendre effectifs", ajoute le négociateur, qui avait prévenu la semaine dernière que la CGT ne signerait pas un "texte a minima". Pour lui, le nouveau document ne va pas assez loin par exemple sur le droit à la déconnexion ou la prise en charge des frais.

Le Medef, la confédération des PME, l'U2P (entreprises de proximité), la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC et la CFTC discutent autour de ce nouveau projet d'accord national interprofessionnel (ANI) depuis 15H00, lors d'une séance supposée être la dernière. Des négociateurs sont toutefois ouverts à une autre rencontre pour peaufiner les formulations.

Le document, dont l'AFP a obtenu copie, comporte quelques changements. Il reprend, comme promis par Hubert Mongon (Medef), des "points de convergences" trouvés avec les syndicats lors de la réunion précédente, mardi dernier.

Le patronat ne propose plus un assouplissement de la législation sur les accidents du travail (actuellement imputables à l'employeur), ce qui était une "ligne rouge" pour toutes les organisations syndicales. "La présomption d'imputabilité (...) s'applique également en cas de télétravail", indique désormais le document.

Lorsque le télétravail est mis en place "en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure" (pandémie, catastrophes naturelles, destructions des locaux d'une entreprise), plus question non plus de revenir sur les délais de consultation des instances représentatives du personnel, autre "ligne rouge" pour les syndicats.

Toutefois, le patronat maintient la décision unilatérale de l'employeur de recourir au télétravail dans ces circonstances exceptionnelles, alors que pour FO cette décision relève des pouvoirs publics.

"Des repères"

Les syndicats insistaient également sur le fait que tout accord entre employeur et salarié soit écrit. Le texte continue d'indiquer que la formalisation doit se faire "par tout moyen", mais souligne "l'utilité de recourir à un écrit, quel qu'il soit".