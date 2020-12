Teebike, la startup qui électrifie votre vélo en quelques minutes, vient d'être labellisée Solar Impulse

Teebike c'est la startup qui fait de votre simple vélo un vélo électrique en un claquement de roue.

C’est économique : 750€ la roue contre 1500€ voire plus pour un vélo électrique, et écologique puisqu’on ne jette plus son vieux vélo…on le réutilise.

Facile à utiliser : D'abord on installe la roue Teebike à l'avant de son propre vélo, ensuite on se connecte à l'application mobile via le bluetooth et enfin, on roule. Avec la possibilité de moduler l'assistance électrique de 20 à 99% pour gérer son effort.

C'est simple et écolo. Sachez que chaque année, plus d'1 million de vélos partent à la casse.

A peine 1 an après sa création, voilà donc que la Niçoise Teebike reçoit le label Solar Impulse Efficient Solution, "conçu pour mettre en lumière les solutions existantes qui sont à la fois propres et rentables et qui ont un impact positif sur la qualité de vie". Une belle reconnaissance

La vidéo qui explique tout c'est ici