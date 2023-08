"9 km de marche par jour": passionné par son métier, le "manager terminal" de l'aéroport de Nice nous raconte ses journées

Trois beaux enfants sont nés de cette union. Écouter Teddy Humberset, 44 ans, "manager terminal", c’est comme inspirer de la passion à grandes bouffées. Le colosse souriant aux yeux azur est entré à l’aéroport en 2002.

Neuf kilomètres de marche par jour

Les infrastructures aéroportuaires, Teddy les a toutes connues. Il débute au département mobilité stationnement, les parkings. En 2008, il passe côté piste, dans l’aviation générale et le tri des bagages.

Puis il se retrouve au Poste de contrôle exploitation (PCE), puis à l’Apoc (lire par ailleurs). S’est alors ouvert un détachement dans les terminaux, il y a deux ans. Le "manager terminal" tourne sur le T1 et le T2. Ils sont sept titulaires, plus un intérimaire pour l’été. "Je suis garant de la qualité de service. Je fais le lien entre les passagers, les compagnies et les assistants." Un problème de file d’attente, un retard, des annulations, et Teddy trimballe son imposante stature et son sourire désarmant pour fluidifier la circulation des passagers. Il marche près de 9 kilomètres par jour. L’anticipation est la clé de voûte de son métier.

Sa journée débute par des briefings avec les différents services de l’aéroport, puis avec les assistants des compagnies et la police aux frontières. Fluidifier l’attente aux aubettes (guérites de la police aux frontières), fait aussi partie de ses missions. Son rôle est un mélange de négociateur du Raid et de pacificateur. "S’il y a un encombrement, je vais chercher les passagers dont le vol est le plus urgent pour ouvrir une file dédiée afin qu’ils ne ratent pas leur vol." Comme le battement d’ailes d’un papillon, un retard à Nice peut provoquer des retards à l’autre bout de l’Europe.

Teddy n’aime rien tant que la compagnie des passagers. "Souvent, je rentre à la maison, j’ai la banane, je raconte à ma femme ce qui m’est arrivé dans la journée, les rencontres. Dans ce cas tu sais pourquoi tu fais ce métier."

Il livre cette phrase magnifique, qui le résume si bien, et définit parfaitement son métier: "Les gens partent avec un bout de toi, et tu restes avec un bout d’eux."