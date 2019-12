Mise en place en juillet dernier, la flotte de taxis électriques, dont les dernières courses se sont achevées fin octobre, a connu un franc succès. Jean Castellini, conseiller de gouvernement-ministre des Finances et de l’Économie, a pu annoncer, lors de la réunion qui s’est tenue au Ministère d’État le 11 décembre en présence des taxis partenaires du projet, les chiffres suivants : durant les quatre mois de l’opération, 32 870 courses ont été acceptées et enregistrées au travers de la centrale d’appel. Par rapport à la saison estivale précédente, on note une augmentation de 13 % des courses intra-muros soit 8 555 courses en plus. Du fait de la baisse du nombre de courses annulées parce qu’elles ne pouvaient être traitées (580 courses, soit une baisse de 73 %), le temps d’attente a diminué et s’élève désormais à moins de 5 minutes.

Lors de cette réunion, les points suivants ont également été abordés : nécessité d’augmenter le nombre de bornes de recharge rapide en surface dont certaines réservées aux taxis ; réflexion sur le flocage des véhicules ; modification des textes concernant l’utilisation pendant le reste de l’année du véhicule électrique, notamment en tant que véhicule de remplacement ou 2e véhicule principal ; nécessité d’élargir les dates de la saison estivale dès 2020, qui pourrait démarrer dès les Rolex Monte-Carlo Masters, du 11 au 19 avril 2020.

Le gouvernement princier tient à rappeler que les bornes de recharge ne sont pas des places de stationnement, et qu’une fois le véhicule rechargé, celui-ci doit impérativement être déplacé. Les bornes électriques réservées aux taxis ne peuvent pas être utilisées par le grand public.