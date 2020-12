Tadam! MyDataModels lève 2,5 millions d'euros pour le déploiement de "TADA"

La startup fondée en 2018 à Sophia Antipolis par Alain Blancquart et Denis Bastiment est spécialisée dans l’analyse prédictive pour les entreprises. MyDataModels vient de lever 2,5 millions d’euros auprès de SpeedInvest, Earlybird et Région Sud Investissement pour promouvoir sa solution "Tada", notamment à l’international. Il s’agit d’une plateforme qui analyse les jeux de données et en tire des modèles prédictifs. Pas question ici de "bid data", son dada c’est le "small data", ces données produites au quotidien dans les services des entreprises et administrations qui demeurent souvent inexploitées (pour 80% d’entre elles selon les études).

Small data pour tous

Denis Bastiment, l’un des fondateurs, souhaite "démocratiser l’usage de l’intelligence artificielle dans l’analyse des données. Cette nouvelle version de Tada est encore plus ergonomique, à un tarif plus accessible. Avec cette levée de fonds nous souhaitons notamment déployer la solution, faire du développement commercial."

MyDataModels a déjà séduit de grands comptes dans la santé ou l’industrie comme Sanofi, Allianz, Schneider Electric ou encore Thales, mais précise que sa solution est surtout "utilisable par tous".