Tabac, taxe foncière, électricité... On fait le point sur les dernières augmentations

Le prix du paquet de cigarettes devrait augmenter

Le gouvernement envisage d'augmenter fortement le prix du tabac en 2024, avec l’hypothèse que le paquet de cigarettes passe à 12 euros, selon une information révélée par RMC ce lundi.

1€ de plus donc par rapport à au prix actuel. Il est également question d'un paquet à 13€ en 2027.

Ce produit avait déjà subi une augmentation le 1er mai dernier, de 20 à 70 centimes d'euros.

La taxe foncière pourrait atteindre de nouveaux records

Alors que le gouvernement prépare le projet de loi de finance pour l'année 2024, plusieurs mesures budgétaires très controversées se dessinent et parmi elles, la taxe foncière qui devrait s'envoler avec une augmentation minimum de 7,1%. Selon nos confrères du Monde, il s'agît de la plus forte hausse depuis 1986.

Une hausse qui était pourtant prévisible. en effet, la taxe foncière est indexée sur l'indice des prix à la consommation. Dans certaines villes et communes, cette taxe va battre des records historiques. C’est le cas à Paris où Anne Hidalgo a fait voter une hausse allant jusqu'à 52% !

Les propriétaires recevront leur avis "à partir du 30 août 2023 s’agissant des contribuables non-mensualisés, et à partir du 22 septembre 2023 pour les contribuables mensualisés", annonce le site des impôts.

La carte Avantage de la SNCF plus si avantageuse

La carte Avantage proposée par la SNCF pourrait bien ne plus être si avantageuse... En effet, ce mardi 29 août marque le début de la nouvelle tarification et d'une augmentation des plafonds pour les billets proposés.

Jusqu'ici, la carte Avantage permettait de bénéficier de tarifs réduits de 30% et plafonnés, à condition pour les 28-59 ans d’effectuer une partie de leur voyage pendant un week-end.

Ces plafonds s'élevaient alors à 39€ pour les trajets de moins de 1h30, 59€ pour les trajets compris entre 1h30 et 3 heures et 79€ pour les trajets plus longs.

Mais, après le 29 août, ces plafonds vont respectivement passer à 49, 69 et 89€, soit une augmentation de 13 à 25% par rapport au prix de base.

Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 10%

Depuis le 1er août, les factures d'électricité ont bondi de 10%. Cela devrait représenter un surcoût de 150 euros par an.

Cette forte hausse concerne principalement les ménages et les petits commerçants. "A partir du 1er août, le bouclier tarifaire continuera de prendre en charge la protection des Français à plus du tiers de leur facture, 37%, et continue à être le niveau actuellement assuré qui est de 43%", précisait alors le gouvernement.