Sportel de Monaco: le marché des droits de diffusion reporté, les awards maintenus

Laurent Puons, le directeur général de Monaco Mediax, est combatif, mais n’est pas Don Quichotte. "Nous étions vraiment décidés à organiser le Sportel marché en octobre. Force est de constater que nous n’y arriverons pas, principalement en raison des différentes mesures mises en place dans les pays européens dont la participation au Sportel est importante."

Pas du genre à poursuivre le combat quand la victoire n’est plus possible, il a trouvé une parade: repousser l’événement. "Nous repoussons donc le Sportel marché, qui se déroulera du 22 au 24 février 2021."

Victime collatérale

Comme le Grimaldi Forum, qui devait accueillir l’événement, le Sportel est une victime collatérale de l’épidémie de Covid-19: "Face à la crainte d’une nouvelle vague, plusieurs pays mettent en place de plus en plus de restriction de voyage vers et depuis la France et Monaco. Certaines sociétés qui participent ont mis en place un travel ban (interdiction de voyager, ndlr) jusqu'à la fin de l’année. Dans ces conditions, on ne peut plus se battre." Car maintenir le Sportel, ne se faisait qu’à une condition: "J’ai toujours été clair : il n’est pas question de brader l’image de la manifestation."

Alors ces équipes vont défaire et refaire toute la toile de stratégie commerciale qu’elles avaient tissée.

Vu les circonstances, Monaco Mediax avance à tâtons: "Nous avons informé nos clients, certains nous suivent dans le report, d’autres réfléchissent encore. En février, nous devrions avoir un marché plus important. Il y aura le contenu nécessaire pour pouvoir faire des affaires."

Awards européens

En revanche, l’événement est, depuis quelques années, déconnecté de la cérémonie des Sportel Awards, qui récompense les meilleurs moments sportifs de l’année. Ce qui conduit à une bonne nouvelle: "A ce jour, nous maintenons les Sportel Awards. Nous avons travaillé sur un événement national et européen. La manifestation sera sans doute plutôt nationale, et dans un format plus petit. Mais à ce jour, nous n’avons pas de retard dans les confirmations de participation par rapport aux années passées."

Reste à croiser les doigts.