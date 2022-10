Sponsoring et philanthropie : un engagement sociétal

Qu’est-ce que la philanthropie? Une définition proche de celle de l’altruisme où il est question de donner, se mettre au service de l’autre, dans un sens universel, sans rien attendre en retour. Donc sans contrepartie. L’approche représente ainsi une évolution par rapport au mécénat qui lui concerne uniquement une personne (un artiste) ou une œuvre (un bâtiment à restaurer). Encore différent du sponsoring car le sponsor attend à l’inverse un retour – généralement une image positive associée au sport ou à l’événement financé.

Ainsi, ce n’est pas le montant des dons qui définit le mieux la philanthropie mais davantage l’abnégation d’actions déployées à travers le temps.

Fondations et fonds de dotation

C’est notamment pour cette raison que la philanthropie trouve son plein épanouissement dans le cadre de fondations ou de fonds de dotation. Malgré les incitations fiscales, le nombre de fondations demeure assez bas en France (moins de 3.000 contre près de 22.000 en Allemagne). La raison? Surtout le manque de financeurs avec seulement 104.000 entreprises ayant déclaré développer des actions de mécénat en 2019 par exemple. Pourtant, à l’échelle d’un territoire, comme c’est le cas pour la Fondation Université Côte d’Azur, le potentiel d’impact est particulièrement fort. La Fondation de Université Côte d’Azur (UCA) est l’outil de levées de fonds qui finance par les dons des projets stratégiques de l’université. En clair, faciliter l’émergence, le développement et l’essor des talents de ses quelque 32.000 étudiants.

Engagement à la carte

Dans ce type de fondation dite "partenariale" car associant des acteurs publics, et privés, les entreprises peuvent piloter un engagement progressif. Une TPE peut par exemple décider de financer ponctuellement une action. Le soutien peut ensuite être régulier avec la possibilité, en fonction de la volonté et des moyens disponibles, de monter dans la dotation de la fondation – c’est-à-dire de renforcer ses fonds propres – jusqu’à la possibilité de siéger au conseil d’administration.

Cercle vertueux

Même si ce n’est pas le but recherché, s’inscrire dans une démarche philanthropique représente un atout majeur pour une entreprise. Cela lui permet de se connecter avec la société (au sens large), avec des acteurs économiques et sociaux variés (associatifs notamment). Au travers de rencontres, d’échanges mais aussi d’actions sur le terrain. Quels avantages? D’abord l’entreprise tisse de nouveaux liens avec des porteurs de projets qui partagent des valeurs identiques voire avant-gardistes, particulièrement utiles pour comprendre un monde en continuelle évolution. Ce partage va nourrir la vision des dirigeants et des équipes. Ensuite, dans un monde en quête de sens, les collaborateurs (actuels et futurs embauchés) voient dans ces actes très concrets plus qu’une simple ambition RSE. De fait, il n’est pas étonnant que les entreprises les plus attractives pour les talents disposent quasiment toutes d’institutions dédiées à la philanthropie. Ce sont les plus performantes tant en termes économiques que d’innovation ou encore de valorisation de leur image.

Comme beaucoup de dirigeants mécènes le déclarent, faire participer des collaborateurs aux initiatives soutenues par des actions de mécénat, représente une bouffée d’oxygène dans un calendrier professionnel parfois répétitif. L’approche est d’autant plus impactante que les collaborateurs peuvent choisir l’action ciblée.

Résultat ? Des personnes plus engagées, une fierté d’appartenance renforcée. Autre atout? Attirer des collaborateurs dans des filières jugées peu attractives et surtout les fidéliser !