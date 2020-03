Spéculation liée au coronavirus: "Booking fait de l’argent sur la misère des sinistrés de Cannes!" Le coup de gueule d'un professionnel du tourisme

Dérives cyniques du marché de la location meublée de tourisme ou effet d’aubaine sur fond d’anxiogène coronavirus ? Bruno Draillard ne décolère pas.

« Booking fait de l’argent sur la misère des sinistrés de Cannes » ! Le délégué Côte d’Azur de la commission location saisonnière de la Fédération nationale de l’immobilier s’explique : « Samedi dernier à l’annonce du report du Mipim de mars à juin, le temps qu’on retourne tous à nos bureaux, 1.000 chambres d’hôtels et appartements meublés ont été réservés en juin à des prix hors saison ».

Des réservations spéculatives selon lui. « Ce sont de faux clients qui habitent Cannes ou Mandelieu, qui réservent quinze chambres et veulent les revendre le plus cher possible ! Or, nos clients du Mipim, il faut leur trouver une solution de repli. Il faudra les loger à Cannes en juin ».

Bruno Draillard a souhaité faire annuler ces réservations qu’ils jugent « malhonnêtes ». Compliqué.

« Les plateformes sont sans foi ni loi. C’est la jungle ! Ils veulent nous pénaliser, reloger les gens ailleurs et qu’on paye la différence. Cela va trop loin. Cette jungle, il faut la canaliser ».

Autre motif d’inquiétude pour ce professionnel : « Les conséquences sociales très importantes qui vont concerner les saisonniers. Rien que dans mon entreprise qui compte 12 CDI mais aussi des saisonniers, ce sont une quarantaine de personnes qui ne travailleront pas la semaine prochaine. Je les aiderai. L’important c’est de ne pas mettre à genoux les entreprises... ».

Depuis quelques jours, Bruno Draillard reçoit une avalanche d’appels de clients comme de propriétaires d’appartements. Et cela devrait continuer...