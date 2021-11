Soirée des Top Trophées 2021: dix entreprises varoises seront récompensées demain soir à Toulon

Cette fois pas d’édition «confinée» diffusée sur Internet comme ce fut le cas l’an passé en raison de la pandémie de Covid-19. Cette année, les lauréats des Trophées du HubEco du groupe Nice-Matin et du Top 500 de l’Union patronale du Var appelés plus globalement les Top Trophées, seront à nouveau réunis pour profiter ensemble de la remise de leurs récompenses à l’occasion d’une belle cérémonie qui sera donnée ce mercredi 1er décembre à Toulon en partenariat avec la CCI du Var.

Quelque 200 invités, élus et acteurs de l’écosystème économique varois, s’y sont déjà inscrits. Qui seront donc les heureux vainqueurs cette année, ces entrepreneurs que les membres du HubEco de Var-Matin, ces grands groupes et acteurs économiques engagés dans la croissance et le rayonnement du territoire, ont décidé d’honorer à partir d’une sélection de la rédaction du service Économie? Quels dirigeants se verront décerner les trophées de l’Entrepreneur de l’année, de la Startup de l’année, du plus bel essor, le Trophée Green ou encore celui du Made in Var ?

Idem du côté de l’Union patronale du Var qui célébrera cette année le dixième anniversaire de son magazine Top 500 Var Entreprises, hors-série de son journal numérique Var Entreprises. Le Top 500 classe chaque année plus d’un millier d’entreprises varoises selon leur chiffre d’affaires, par bassins d’emplois et secteurs d’activité. Les trophées du Top 500 récompenseront cinq entreprises issues des 500 premières sociétés varoises selon leur chiffre d’affaires réalisé en 2020: Top 500, Top Challengers, Top Super Gazelles (pour la progression constante du chiffre d’affaires depuis cinq années consécutives), Trophée de la meilleure progression du chiffre d’affaires et, enfin, le jury de l’UPV a décidé d’attribuer un prix Coup de Cœur. Dix prix seront ainsi remis en tout lors de cette soirée qui s’annonce déjà comme un grand rendez-vous.

> Top Trophées au Palais du commerce et de la mer à Toulon, à 18 h 30.

Sur invitation. contact@upv.org