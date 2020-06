Société nautique de Monaco : moins de couverts au restaurant, plus de galères sur la mer

Ils ont l’habitude de braver des mers démontées, voire de ramer à contre-courant, mais, comme tout le monde, ils ont essuyé la vague de Covid-19 de plein fouet. Après de longues semaines de confinement, de manque et de frustrations, les rameurs de la Société nautique de Monaco peuvent à nouveau naviguer en solo et utiliser, non sans contraintes, les ergomètres du club (lire ci-dessous).



Ce mardi, le restaurant de la SNM, quai Louis-II, a également remis le couvert pour ses membres actifs et sympathisants, et les amis de ces derniers. Mais seuls quatre employés ont renfilé le tablier, dont un spécialement dédié à des tâches “Covid”, comme le nettoyage permanent des poignées de portes. Habituellement, ils sont une dizaine pour faire tourner ce lieu de vie dont la cuisine simple et locale a su trouver son public.

"C’est un sujet très grave"



"Au-delà de la Société nautique de Monaco, c’est un sujet très grave la restauration. On ne sait pas ce qu’il va se passer, admet le président de la SNM, Jean-Marc Giraldi. Beaucoup d’entreprises ont adopté le télétravail et des salariés, parce qu’ils passent moins de temps sur la route par exemple, l’apprécient. Mais sans tous nos pendulaires, la restauration va souffrir le midi à Monaco. D’autres facteurs, comme l’ouverture des frontières, ne sont pas très encourageants, car on a vu que l’Italie a commencé très timidement."



Si le président s’inquiète, c‘est aussi parce que tout club sportif ambitieux doit aujourd’hui se diversifier pour protéger ses arrières, couvrir ses ambitions. Or, à l’instar de l’Automobile Club de Monaco, du Yacht-club ou encore du Club bouliste, "les bénéfices de la restauration servent à l’objet social, c’est-à-dire la pratique de l’aviron", rappelle Jean-Marc Giraldi.



Sans cette "manne", la direction a déjà dû effectuer des coupes budgétaires. Et qui trinquent ? Les jeunes pratiquants. "L’arrêt du restaurant a impacté directement l’activité sportive. Nous sommes obligés de réduire l’activité et nous ne prendrons pas part avec autant de concurrents à certaines régates ou championnats."

Une terrasse élargie



Alors, pour remédier aux contraintes actuelles, la SNM a obtenu la permission de l’école de voile mitoyenne d’étendre un peu sa terrasse. Résultat : 70 couverts en plein air contre 90 auparavant ; 40 en salle contre 70 avant la crise sanitaire. Et la clientèle ? "Nous n’avons pas beaucoup de retours et c’est un peu notre préoccupation. Mais on reste confiant car on a su créer une atmosphère avec un restaurant qui marchait très bien."



D’ailleurs, les fidèles sont au rendez-vous. "Nous avons déjà une dizaine de réservations de membres qui nous ont dit dès le début qu’ils seraient présents à l’ouverture. Et c’est un restaurant qui fonctionne à l’impulsion."



D’où la volonté intacte du président de maintenir un maximum d’événements, à commencer par la tenue du Challenge international Albert II en décembre. Et il ne devrait pas manquer d’huile de coude.

A l'eau !

Mais en solo...