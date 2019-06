Siemens inaugure sa première agence commerciale à Monaco

Siemens met un pied en Principauté en inaugurant sa première agence régionale.

En leur fournissant un espace de rencontre physique, Siemens offre à ses clients une réactivité et une disponibilité optimales. Ils retrouveront au sein de cette agence composée de sept personnes (et qui envisage déjà d'étoffer son équipe) les solutions Siemens en sécurité incendie et sûreté, ainsi que dans d’autres activités comme le confort ou la gestion énergétique.

L'équipe polyvalente mise en place assurera aussi bien la mise en service que la maintenance des installations pour la sécurité incendie et la sûreté des bâtiments.

David AZOULAI, directeur de la région Sud Méditerranée et Monaco, et Christelle BERARDI, business developer, se félicitent de la création de cette nouvelle agence commerciale en soulignant ses bénéfices pour Siemens et pour l’activité économique de la Principauté.

Siemens dessert depuis plusieurs années de nombreux clients finaux sur la Côte d’Azur et Monaco, notamment des sites industriels (aéronautique civil et militaire, aérospatial,

nucléaire, chimie, pharmaceutique, agro-alimentaire...), des centres hospitaliers, des cliniques, des maisons de retraites, des hôtels, des immeubles de luxe, des universités et lycées, des établissements publics du Ministère de la défense ainsi que des plateformes logistiques.

Cette nouvelle implantation est stratégique pour le groupe qui souhaite toucher de nouveaux clients et tisser des relations pérennes avec les entreprises de la Principauté.