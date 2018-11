Selon le directeur de La société des Bains de Mer, "la SBM est sur la voie du redressement"

"La société des Bains de Mer va mieux. Les chiffres semestriels sont très bons. Le chiffre d’affaires a augmenté de façon significative." Ce lundi, après la publication du rapport semestriel d’activité au 30 septembre, le président délégué Jean-Luc Biamonti avait le sourire. Dans le prolongement des résultats annoncés en septembre, il confirme une progression nette, et selon lui durable, de la société.

sur le secteur qui progresse le plus

"Après tous les efforts consentis, nous sommes vraiment sur la voix du redressement. Le chiffre d’affaires des jeux avec 27,5 millions d’euros, soit une hausse de 26%. Dans la lancée de la saison d’été, septembre a été très bon. En octobre et novembre, traditionnellement des mois creux, le volume joué a été plus important. Ces bons chiffres sont le résultat de plusieurs initiatives: l’installation de tables au Monte-Carlo Bay &Resort et au Nikki Beach, la réouverture de la terrasse du bar des Palmiers au Sporting...