Selon Bruno Le Maire, il y aura davantage de faillites d'entreprises "dans les mois qui viennent"

"Est-ce qu'il y aura plus de faillites dans les mois qui viennent qu'il y en a d'ordinaire? Oui. D'habitude, il y a 50.000 faillites en moyenne par an, il y en aura sans doute plus dans les mois qui viennent", a anticipé le ministre de l'Economie sur France Inter.

M. Le Maire a toutefois assuré que le gouvernement ferait "plus que tout" pour "éviter ces faillites et trouver des solutions", citant notamment l'enseigne de prêt-à-porter féminin Camaïeu, placée en redressement judiciaire fin mai et qui a été reprise mi-août par le fonds d'investissement la Financière immobilière bordelaise.