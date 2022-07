Schneider Electric a fêté ses 50 ans d'implantation à Carros: on parle digitalisation?

Marion Bouthors, directrice engagée du site carrossois

Marion Bouthors dirige le site Horizon, aux activités de R&D et fabrication de cartes électroniques et d’automates hypercomplexes destinés à presque toutes les industries du monde. Une usine Schneider Electric. En poste depuis 2015, elle affiche l’ambition du site: "Être reconnu comme centre d’excellence pour les automatismes, la smart factory et l’efficacité énergétique."

Très concernée par la "road map CO2" dictée par le groupe et surtout la planète, elle décrit l’entreprise comme agile, à l’écoute, et en avance dans les actions menées.

Et la féminisation de l’industrie? "Nos équipes sont de plus en plus mixtes, certes, mais il y a encore beaucoup à faire pour attirer les jeunes femmes vers nos métiers." Une femme directrice dans l’industrie? "Au sein du groupe, je me sens légitime. Dans certaines instances de l’écosystème l’univers est encore très masculin il est vrai, les codes différents, mais j’aime à croire que cela progresse."