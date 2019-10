Sanctions américaines: vins, avions, olives... les secteurs visés en Europe

Le parmesan italien est également frappé: "Nous sommes amers (...) L'Italie se retrouve à payer une facture vraiment insensée", a souligné Nicola Bertinelli, président du consortium du Parmigiano Reggiano, réclamant un "plan d'intervention extraordinaire de l'UE".

En revanche, les fromages français ne sont concernés que de manière marginale, selon Bercy.

La moitié des exportations de fromage des Pays-Bas vers les États-Unis sont touchées, selon le gouvernement néerlandais, pour un montant annuel d'environ 39 millions d'euros.

Huile d'olive espagnole

D'autres produits alimentaires sont ciblés: certains fruits (oranges, citrons, cerises...) et jus, des coquillages préparés, ou encore certains produits de charcuterie et saucisses, ainsi que les biscuits et gaufres allemands et britanniques et le café exporté par l'Allemagne.