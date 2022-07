Revalorisation des retraites: dans une Assemblée nationale chahutée, comment les députés ont voté puis retiré un amendement à 500 millions d'euros

Un retournement de situation qui enflamme l'opposition. La nuit dernière, l'Assemblée nationale a voté une enveloppe supplémentaire de 500 millions d'euros qui devait permettre de revaloriser de façon supplémentaire les retraites des salariés du privé et les prestations sociales.

Etaient notamment concernées, en plus des retraites, les allocations familiales et minima sociaux, comme le RSA, l'Allocation adulte handicapé (AAH) et les bourses étudiantes sur critères sociaux. Cette revalorisation aurait ainsi pris effet dès le 1er juillet 2022, de façon rétroactive, sans attendre la date de revalorisation automatique annuelle. Mais une seconde délibération a eu lieu et l'amendement a été supprimé. Que s'est-il donc passé, à l'Assemblée nationale?

Un amendement adopté d'une très courte tête, une opposition qui jubile

D'une très courte tête, 184 pour, 181 contre, l'amendement initial du député Charles de Courson (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) a été adopté en fin d'après-midi, ce mardi. On a ainsi pu voir des messages de jubilation dans les rangs de l'opposition.

"Victoire pour les retraités", "Et encore une victoire contre l'avis du gouvernement ! À 3 voix près, adoption de la revalorisation des pensions de retraite au niveau de l'inflation à 5,5%. Une avancée à 500 millions d'euros. À ce rythme, B. Le Maire va devoir accepter la taxe sur les superprofits", a écrit la député LFI, Clémentine Autain.

"Grâce à nos voix, nous venons d’obtenir contre l’avis du gouvernement, l’augmentation des retraites, revalorisées à hauteur de l’inflation, soit une hausse de 5,5%. Une nouvelle victoire pour le pouvoir d’achat des Français!", indiquait Marine Le Pen, députée RN.

Un dispositif injuste, pour Bruno Le Maire

Mais quelques heures plus tard, changement de programme. À la demande du gouvernement qui combattait cette mesure, une seconde délibération a eu lieu et l'amendement précédent a été annulé et remplacé par un nouveau supprimant ainsi le précédent.

Selon Bruno le Maire, ministre de l'Economie et des finances, cet amendement avait été voté contre le choix du gouvernement et celui-ci s'y opposait pour plusieurs raisons comme une revalorisation des retraites qui devrait intervenir en janvier 2023 et une question d'équilibre des dépenses. Une autre raison lui est également apparue "injuste".

Cet amendement est financé en prélevant les sommes sur les pensions de retraites civiles et militaires de l'Etat

"Nous avons une difficulté avec cet amendement qui augmente les retraites des salariés du privé pour 500 millions. Cela partait d'une bonne intention (...) Cet amendement est financé en prélevant les sommes sur les pensions de retraites civiles et militaires de l'Etat. Cela ne me paraît pas juste", s'est justifié le ministre de l'Economie Bruno Le Maire qui a alors a demandé, à 1h42, une seconde délibération, pour supprimé ce dispositif.

L'amendement, voté par 224 voix contre 121 en fin d'examen du projet de budget rectifié pour 2022, a été soutenu par les groupes Renaissance, MoDem et Horizons, ainsi que les députés LR. Et même l'auteur de l'amendement précédemment adopté, Charles de Courson.

Le tout, non sans protestation des députés RN et LFI qui, par la voix de Mathilde Panot notamment, ont indiqué ne pas avoir entendu l'appel au vote. Ugo Bernalicis, autre député LFI a alors proposé, "une seconde délibération sur la seconde délibération", acceptée par Bruno Le Maire. Cette fois, c'est l'ensemble de l'article 8, qui a été soumis à un scrutin public. La seconde délibération a alors été confirmée par 219 voix pour et 138 contre.