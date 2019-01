En grève illimitée dès ce jeudi, les salariés du réseau de bus Zest à Menton estiment ne pas avoir reçu des "propositions satisfaisantes"

L'an dernier, la grève avait été évitée de justesse. Les salariés de Cartpostal Riviera - société qui gère le réseau de bus Zest de la Communauté de la Riviera française (Carf) - avaient alors obtenu de "petites avancées" auprès de leur direction.

Un an plus tard, la colère monte du côté de l'intersyndicale Unsa/CNT-SO* Menton. Laquelle passe à la vitesse supérieure. "En l'absence de propositions satisfaisantes, nous avons décidé d'agir", annonce Maher Guirat, délégué syndical Unsa.

[*Union nationale des syndicats autonomes et Confédération nationale du travail - Solidarité ouvrière.]

"La grève est notre seul outil"

La grève est prévue dès ce jeudi 10 janvier et pour une durée illimitée (le lundi, mardi, jeudi et vendredi). Chaque journée de grève comportera deux arrêts d'une durée de 59 minutes chacun. Il est ainsi prévu l'absence du bus Zest le matin, de 7 h à 7 h 59, et l'après-midi de 16 h à 16 h 59, et ce sur tout le territoire en fonction des chauffeurs grévistes.

En cause : les conditions de travail. « Depuis 2013, nous demandons une revalorisation des salaires, une amélioration du quotidien… À ce jour, nous n'avons eu aucune mesure significative. Pire, les conditions se sont même aggravées avec les années, résume Maher Guirat. La grève est notre seul outil pour faire face à ce mutisme. »

Dans un courrier adressé à la direction et baptisé « alarme sociale », les salariés dénoncent notamment le temps de trajet « intenable » sur l'ensemble du réseau. De plus, le personnel de Carpostal Riviera demande le versement d'une prime exceptionnelle de 1.000 euros à la suite des bénéfices de la société.

De son côté, Christian Louvel, directeur de la société Carpostal Riviera (2), précise s'inscrire « dans le dialogue et la négociation ».

Notons que Christian Louvel remplce Jean-Michel Gressard au poste de directeur depuis le 17 décembre dernier.

Concernant les usagers du réseau Zest, la direction précise que - la veille pour le lendemain - toutes les informations concernant la circulation des bus seront communiquées et accessibles sur le site Internet : www.zestbus.fr, ainsi que sur la page Facebook "zestbus".

De plus, une permanence téléphonique sera mise en place de 6 h 30 jusqu'à 18 h 30, du lundi au samedi au numéro suivant : 04.93.35.93.60.